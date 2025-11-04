衆院本会議で４日、各会派からの代表質問が行われ、高市早苗首相にとっては首相に就任して初となる国会論戦を交わした。

栄えあるオープニングで登壇した立憲民主党の野田佳彦代表は、まずは「ワークライフバランスを考え、健康にお気を付けください」と軽ジャブ。これは、総裁選直後に高市氏が物議を醸した「ワークライフバランスを捨てます」の言葉を踏まえたもので、聞いていた高市氏はかすかな笑みを浮かべるのみだった。

さらに野田代表は「総理は英国ではアイアンレディ・サッチャー元首相を尊敬しているということですが、私が尊敬するのは金権政治のなかで腐敗防止法を作ったヘンリー・ジェームスです」と、最初のトピックに政治とカネの問題を選択。「いわゆる裏金事件により、自民党の信頼は地に落ちている。裏金事件の旧安倍派からは７人の起用を決めました」と前置きし「決着が付いたかごとく人事を決められたのは極めて遺憾です。信頼回復が政治とカネにケジメが付いたとお考えでしょうか」と問いかけた。

高市氏は「自民における不記載問題については警察の厳正な捜査が行われ、弁護士や当事者の説明、関係者による解明の努力、それぞれの議員の丁寧に説明が行われてきた」と騒動終結を示唆。「大切なのは二度とこのようなことが行われないこと」と話しかけると、野党からのヤジが多数わき起こった。続けて「ルールを徹底的に遵守する自民党を確立する覚悟です」とのスピーチでは、大声で「できてねーぞ」とのヤジ。先月２４日の所信表明演説では野党ヤジの大きさにネット上で賛否が飛んだが、この日は普段の国会論戦と変わらぬ十分な質・量のヤジが飛んでいた。