ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ優勝パレードを行った。直前には佐々木朗希投手がまさかの“対戦”を報告。山本由伸投手に打ち取られたことがMLB公式Xでも伝えられた。

ロサンゼルスでのパレードの前、佐々木はバットを持って打席に立っていた。対戦相手は、2日前の第7戦で胴上げ投手になった山本……かと思ったら、どうやらシミュレーターのようだ。追い込まれてから、タイミングが合わず空振り三振。佐々木は楽しそうな笑顔を浮かべていた。

佐々木は自身のインスタグラムのストーリー機能を使い「Yoshi is nasty（ヨシはヤバい）」とつづって実際の映像を投稿。これをMLB公式Xも引用し「ロウキ・ササキはケージの中で、ヨシノブ・ヤマモトのシミュレーターに三振に打ち取られた」と投稿した。

米ファンからは「シミュレーターでさえ容赦ない」「ヤマモトのボールは非現実的だな」「ロウキにチャンスはないな」「仲良しなところが見られて最高だ」「ロウキは次頑張れ！」「チームメートが三振するなんてよっぽどエグイんだな」「なんて瞬間だ」などと笑いを誘われた様子で書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）