風俗店出入り疑惑が浮上したミュージカル俳優キム・ジュニョンが、出演中のすべての作品から降板する。

所属事務所兼公演制作会社HJカルチャーは、3日遅くに2回目のコメントを発表し、「キム・ジュニョンに関連して発生した事案により、観客および関係者の皆さまにご心配をおかけしたことを深くお詫びする」としたうえで、「キム・ジュニョンは出演中のすべての作品から降板する」と明らかにした。

続けて、「キム・ジュニョンが複数の作品に出演していたため、各制作会社および関係者との慎重な協議が必要だった」と補足し、「この過程で最終的な決定を下し、発表するまでに時間を要した点について、改めてお詫びする」と謝罪した。

さらに、「信じて応援してくださったすべての方々に責任ある姿をお見せするための手続きを進めるなかで、初期の告知や立場表明が不十分となり、失望をおかけした点を心よりお詫びする」とし、「公演の中止および払い戻しの案内については、追って詳細を知らせる」と付け加えた。

キム・ジュニョンは最近、個人のソーシャルメディア（SNS）に、飲食店を訪れた際に撮影したレシートの写真を投稿したが、すぐに削除した。投稿されたレシートには女性の名前と金額が記載されており、ネットユーザーらはこれをもとに、キム・ジュニョンが違法風俗店を訪れたのではないかという疑惑を提起した。

波紋が広がると、HJカルチャーは3日、「俳優に違法行為はなかった」と主張し、「虚偽情報の拡散や名誉毀損に対しては法的措置を講じる」として反論の意向を示した。しかし、所属事務所側の「開き直り」のような対応はかえってファンの怒りを増幅させ、ついには「HJカルチャーの作品をすべて不買する」という動きにまで広がった。