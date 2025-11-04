他社製品に乗り換えた場合でも全額返金の対象に！ドクターズチョイス「90日間全額返金保証」実用新案権を取得

Beauty and Health Research, Inc.が手掛けるサプリメントメーカー「ドクターズチョイス」は、独自の「90日間全額返金保証」システムについて、このたび実用新案登録が完了し、実用新案権を取得したことを発表しました。

この制度は、商品に満足できなかった場合はもちろん、他社製品に乗り換えた場合でも全額返金の対象となる画期的な内容です。

ドクターズチョイス「90日間全額返金保証」実用新案権を取得

サプリメント先進国アメリカに本社を構える「ドクターズチョイス」

各分野の研究者や専門医・専門家と提携し、日本のクリニックでも取り扱われるなど、“ドクターに選ばれるサプリメント”として高い評価を得ています。

今回実用新案権を取得した「90日間全額返金保証」は、顧客がリスクなく商品を試せるよう設計された、従来の常識を覆す制度です☆

ドクターズチョイスの「90日間全額返金保証」

一般的な返金保証は「商品に不満があった場合」に限定されがちです。

しかし、「ドクターズチョイス」の保証は、少しでも商品に満足できなかった場合はもちろん、「商品に満足していたが、ドクターズチョイスより良い商品を見つけたので乗り換えた場合」でも全額返金の対象となります！

これは、「品質世界No.1を常に追求する」という同社の信念に基づくもの。

もし「ドクターズチョイス」より品質の高い商品を見つけた場合は、その情報を伝えることで全額返金が受けられるという、自信の表れでもあります。

サプリメントは体質や生活習慣によって効果の感じ方が異なるため、「使ってみなければ自分に合うかわからない」という不安がつきものです。

保証期間はたっぷり90日間設定されており、すべて飲み切ったあとでも返金の対象になるため、お客様が「損をした」と感じることが一切ないよう配慮されています。

ストレスフリーな返金申請

返金申請の手続きは、お客様に一切のストレスを与えないよう簡略化されています。

電話連絡は不要でオンラインで完結でき、商品の返送も不要です。

もちろん、返金は全額が対象となります。

また、返金申請後に「やはりドクターズチョイスが良い」と感じた場合、再度の購入も可能となっています☆

詳細はドクターズチョイス公式サイトにて確認できます。

サプリメントを試してみたいけれど、自分に合うか不安だったという方にとって、まさに理想的な保証制度。

品質への絶対的な自信があるからこそ実現した、画期的なサービスです！

ドクターズチョイスの「90日間全額返金保証」実用新案権取得の紹介でした。

