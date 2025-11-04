ロックバンド『Kode Talkers』のヴォーカル＆ギターで、バイクレーサーの長瀬智也さんが自身のインスタグラムを更新。11月9日に筑波サーキットで開催されるレースの最終戦を前に、ファンへ呼びかけました。

【写真を見る】【長瀬智也】バイクレース最終戦を前に呼びかけ「我々もレースを楽しみたいと思いますので皆さまもぜひたくさんのレースを楽しんでいただけたらと思います」





長瀬さんは「11月9日(sun)mcfaj主催 2025 クラブマンロードレース 最終戦が筑波サーキットで行われます。初戦から最終戦までクラブマンロードレース並びにjapanese chopper racingにお付き合い下さっている皆様には大変感謝しております」と、まずは感謝の気持ちを綴りました。









続けて、「我々もレースを楽しみたいと思いますので皆さまもぜひたくさんのレースを楽しんでいただけたらと思います」と、ファンにサーキットでの観戦を呼びかけました。









その一方で、レースの安全な運営のため、「サーキットのパドックやピットは非常に混雑しています。チームやメカニック、ライダーなどの妨げにならないようくれぐれもお願い申し上げます」と、来場の際の具体的な注意点も挙げています。







そして、「それでは11月9日(sun) 筑波サーキットでお待ちしております。以上！ナガセ」と、締めくくりました。







長瀬さんは、今年7月に富士スピードウェイで開催された『MCFAJ クラブマンロードレース』第2戦・MAX10クラスの決勝レースで、見事2位に輝いています。



【担当：芸能情報ステーション】