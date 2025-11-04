上原さくら、病み上がりの娘のためパンケーキ作り「朝からこんなことした事なくててんやわんや」

タレントの上原さくらが3日に自身のアメブロを更新。体調が回復した娘のためにパンケーキを焼いて朝食を楽しんだことを報告した。

この日、上原は「おかげさまで娘は熱が下がったので、朝ごはんは通常通りにしてみます」と報告。「昨日もおとといも一歩も外に出られていない娘に、ちょっと何か楽しませてあげたいと思ったんだけど、朝からこんなことした事なくててんやわんや」と、ホットプレートで米粉のパンケーキを焼く様子を公開した。

続けて、トッピングにはホイップクリームや、自身と娘のお気に入りだというチョコレート味のグラノーラ、溶かしたチョコレートなどを用意したといい「美味しいに決まってるよね」とコメント。「フライパンより簡単に焼けるのね」とホットプレートでの調理を楽しんだ様子をつづった。

その後に更新したブログでは、連休最終日の予定について「本当は先週の土曜日に行くはずだったディズニーシーのチケット変更を今日にしていたのだけど、もちろん再延期」と明かし「娘は病み上がりだから外遊びさせない方が良さそうなので…ちょっとドライブくらいかな」とつづった。