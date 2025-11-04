米スポーツサイトのブリーチャーリポートは３日（日本時間４日）にブルージェイズからＦＡになったボー・ビシェット内野手（２７）の移籍先トップ１０ランキングを発表した。２０２１（１９１安打）、２２年（１８９安打）と２年連続ア・リーグ最多安打をマーク、今年も２位タイ（１８１安打）のビシェットはＦＡ市場の目玉の一人だ。

ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦で先発した大谷翔平投手（３１）から先制３ランを放つなど存在感を示したビシェット。１位はブルージェイズとの再契約だ。同サイトは「ブルージェイズは今後４年間でヒメネスに８４００万ドル（約１２９億円）を支払い、さらに３０年には２３００万ドル（約３５億円）の球団オプションが設定されている。ビシェットがそれ以上の条件を要求するのは当然で、おそらく最終的には５年１億１５００万ドル（約１７７億円）＋６年目の球団オプションという形になるだろう」と指摘した。総額２００億円を超えそうだ。

２位に挙がったのはヤンキースだ。「ヤンキースはオフシーズンに攻撃陣の補強が必須だ。通算打率２割９分４厘のビシェットをジャッジの前に配置できれば理想的だろう」と指摘。守備に関しては「ボルピをそのまま（遊撃として）起用し続けるのか？あるいは、ビシェットを１年間ショートで起用し、来冬にチザムがＦＡとなるタイミングで彼をセカンドに移し、（有望株の）ロンバードに遊撃の座を託す計画を立てるのか？」と起用法について提言した。

３位がＷＳで対戦したドジャース。遊撃にベッツがいるため「ビシェットが契約した場合、ポジション変更を迫られるだろう」と指摘。「とはいえ、ベッツは現在３３歳で、あと７シーズン契約が残っている。ドジャースはベッツの負担軽減のため、ビシェットを遊撃に起用したいと考えるかもしれない」。具体的には「ベッツを右翼へ、ヘルナンデスを左翼へ戻せば、コンフォートの穴を埋める方法のひとつとなる。これでパヘスが中堅、エドマンが二塁、キム・ヘソンはどこでも守れる選択肢の一人となるだろう」とした。

また同サイトは「これが他の球団なら、２６年の年俸総額が既に１４選手の契約だけで２億４０００万ドル（約３７０億円）を超える状況で、どうやって資金を捻出するのか疑問に思う。だがそこはドジャースである。もし本当にビシェットを獲得したいなら、支払いを２０６０年まで繰り延べるか、他の２９球団のファンを激怒させるような手段で何とかするだろう」と付け加えた。

４位はパドレス、５位はロッキーズが入った。