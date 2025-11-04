巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏が来季の２軍監督に就任すると発表した。

石井氏はこの日、ジャイアンツタウンで行われている秋季練習の午後組の練習開始前にグラウンドに登場。スーツ姿で円陣に加わり、あいさつを行った。その後取材に応じ、「僕の中で求めているのは個々の強さ」と説明。スイングの強さや球際の強さ、精神的な強さなどを備えた強い選手の育成を目指すとし、「いまは厳しい練習をされていますけど、厳しい中にもそういう強さみたいなものをある程度選手に意識付けしていければ」と語った。

巨人には２０、２１年にコーチを務めて以来、５年ぶりの復帰。２軍を率いるにあたってのスローガンを問われると、「それこそ強さというところをイメージするのであれば、巨人軍だけに強人（きょうじん）軍でありたい。あって欲しいな、と」と語った。

石井氏は現役時代投手から内野手に転向し、通算２４３２安打を記録。９８年は横浜（現ＤｅＮＡ）でマシンガン打線の一員として日本一を経験した。１２年に広島で現役引退後は、広島、ヤクルト、巨人、ＤｅＮＡで一度もユニホームを脱ぐことなく指導者としての道を歩んできた。