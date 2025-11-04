あなたの夫は私の部下ですが…？自慢好きママ友の空虚なマウント｜マウント女王の誤算【ママリ】

主人公・真由美は子どもを保育園に預けて職場復帰した会社員。夫の啓太とは職場恋愛で、夫は部長、真由美自身も課長として働いている。そんな中、同じ保育園のママ友・沙織に目を付けられ、毎日のようにマウントをとられていました。真由美を下に見る発言を続ける沙織にモヤモヤしつつ、自分の立場は隠し続ける真由美でしたが…。『マウント女王の誤算』第4話をごらんください。

沙織がマウントを続ける中、真由美は彼女の夫が「主任」であることを把握し、マウントが滑稽に感じ始めます。わざわざ立場を暴露するのも大人気ないと判断し、スカッとせずに放置することを選択します。

「仕事ができすぎて大変」という滑稽な自慢話

マウントママの夫の正体が判明してからというもの、沙織さんのマウンティングは、私にとって完全に空虚なコメディと化してしまった。



「うちの夫は毎日仕事の苦労をこぼすのよ。社員をまとめるのって大変なんですって」



沙織さんは、得意げにそう語る。私は内心で、山下主任の顔を思い浮かべる。彼は真面目だが、リーダーシップを発揮するタイプではない。むしろ彼が指揮しきれない分を上司である私がフォローしている状態だ。



夫で部長の啓太も、山下主任の指導力についてはちょっと不安視していた。

大人の矜持か、小さな悪意か

「ねえ、真由美さんのご主人は昇進とかないの？前にお見掛けしたらとても優しそうな方だったけど、出世欲はないのかしらね？」



私は笑いをこらえるのに必死だった。彼女が誇らしげに語る夫は、私と夫の部下なのですから…。



私はただ、彼女のマウントに「大変そうですね」と生返事を返すだけ。沙織さんは私の口数が少ないことを「嫉妬と劣等感」と受け取り、ますますマウントをエスカレートさせていった。そして、その誤解が、ついに決着の場を迎えることになる。

誤解の先に待つ「決着の場」

沙織は、夫が真由美の部下であることを知らずにマウントを続けます。真由美は、マウントが滑稽に感じられるようになりながらも、あえて真実を伝えずに静観する「沈黙の選択」をします。この放置が、沙織の誤解をさらに大きくし、後の大恥につながることを予感させます。



この段階で真実を伝えるのは簡単ですが、なかなか言い出せない真由美の気持ちも少しわかるエピソードでした。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）