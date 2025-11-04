お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が4日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースについてコメントした。

ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。

番組ではその様子を伝えたが、MCの青木源太アナウンサーは「山本由伸投手と大谷選手の英語のスピーチ、かっこ良すぎですね」と感心。吉田も「かっこ良すぎですね」と絶賛し、約2年前に山本投手と話したというエピソードを披露。「仕事で電話でお話させてもらったことがあるんですけど、“緊張するんですか？”って聞いたら、“めちゃくちゃ緊張する”」と答えたことを明かした。

そして「マウンドに上がるまではフワフワしてる」と話したといい、「投球練習の時に徐々に落ち着けていくって言ってた」と回想。「だから今回も、マウンドに上がるまでは緊張されてたんだろうなって思いながら見てて」と振り返ったが、「その時の電話で僕、最後に“頑張ってください！”って切ったんですけど、あのひと言がここまでの効果を生むとは」と笑わせていた。