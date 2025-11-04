「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが合区で実施された鳥取・島根選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、広島高裁松江支部（寺本昌広裁判長）は４日、「違憲状態」と判断した。

選挙無効の請求は棄却した。

二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に計１６件の訴訟を起こしている。今回を含めて８件の判決が言い渡され、「合憲」４件、「違憲状態」４件となった。全ての判決が出そろった後、最高裁が統一判断を示すとみられる。

１票の格差は、議員１人に対する有権者数の比較。今回の参院選は、最多の神奈川県と最少の福井県の格差が３・１３倍だった。訴訟では、〈１〉格差が著しく不平等と言えるか〈２〉是正に必要な期間が過ぎているか――が争点で、〈１〉のみ認められると「違憲状態」、〈２〉も認められると「違憲」となり、選挙が有効か無効かが判断される。

過去の参院選を巡り、最高裁は２０１０年（最大格差５・００倍）、１３年（同４・７７倍）を「違憲状態」と判断。合区を導入した１６年（同３・０８倍）、改選定数を１増やした１９年（同３・００倍）、２２年（同３・０３倍）を「合憲」とした。

今回の参院選で新たな格差の是正措置はなく、国会の姿勢がどう評価されるかが焦点だった。