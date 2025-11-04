雰囲気がらり！ 菅沼菜々が披露したシックな大人コーデが大反響「グラビア飾れるよ」「見違えた」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「ちょっと気分転換してきちゃいました」と記すと、たくさんの樹々を見渡せる場所で撮影した写真を投稿した。
【写真】「おとなっぽい」菅沼菜々の黒でまとめたファッション【本人のInstagramより】
2枚目の写真では後ろにモミジが見えるが「まだ、紅葉はもう少し先かな」と見頃には一足早かった様子。それでも目の前には緑のコントラストも美しい景色が広がっていた。この日の菅沼は長袖のトップスもロングスカートもショルダーバッグも黒で統一。ロングヘアーを下ろしていつもとは違うシックな装い。もちろん前髪はバッチリ決まっている。この姿を見たファンも「見違えた 綺麗なお嬢さん」「いつもと雰囲気違うね おとなっぽい」「ゴルファーにはとても見えないな」「グラビア飾れるよ」など大絶賛だった。今季の菅沼は5月の「パナソニックオープンレディース」で1年7カ月ぶりの復活優勝を飾ると、その後も「アース・モンダミンカップ」で単独2位に入るなど好調を維持。順調に予選通過を果たしてきた。しかし「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」を背中の痛みから途中棄権してからは、濃霧による競技短縮のためのセカンドカットを含め先週まで7試合続けて決勝ラウンドには進めていない。今回の気分転換で心機一転。次戦は日本で開催される米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」に参戦する。再び上位争いを演じることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
まるで駅のホームのサラリーマン!? 菅沼菜々が見せた傘素振りに「駅のおじさんはこんなにキレイなスイングじゃない」の声
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
渋野日向子が国内女子ツアー4試合への参戦を振り返り さまざまな感情を味わいながらも「あぁ、人間してるなー」としみじみ
巨大ステーキを前に、顔芸を披露した女子プロゴルファー「絶賛前髪不調おばさん」の自虐にファン爆笑
