＜中間速報＞最終プロテストが開幕 中嶋月葉、長澤愛羅ら上位で後半へ
＜JLPGA最終プロテスト 初日◇4日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストがきょう開幕した。106人が出場。4日間72ホールのストロークプレーで行われ、上位20位タイまでが合格し、トップ合格者にはQTファイナルステージの出場資格が付与される。
【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々しい
現在、第1ラウンドが進行中。全選手がハーフターンし、ジ・ユアイ（中国）が6アンダーで首位に立っている。今年3月の日中共催の下部ステップ・アップ・ツアー「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」を制した20歳だ。3アンダー・2位タイにはローアマ経験者の中嶋月葉、伊藤愛華、菊田ひな、稲葉千乃、片岡佳央、ホウ・ユーサン（台湾）。2アンダー・8位タイには日本ゴルフ協会（JGA）ナショナルチームの長澤愛羅と藤本愛菜、松原柊亜、木村円らが並んでいる。神谷そらの妹・ひなはトータル1アンダー・16位タイ。荒木優奈の妹・七海はイーブンパー・30位タイにつけている。「日本女子アマ」覇者・中澤瑠来（るな）はイーブンパー、「日本ジュニア選手権（女子15歳〜17歳の部）」覇者の吉眞夏（マーナ）は1オーバー。「日本女子学生」を制した佐々木史奈は2オーバーで終盤に入っている。
