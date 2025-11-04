女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが4日までに更新され、4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみ（36）が演じる「なみ」について投稿した。

同アカウントは「ヘブンさんの女中になることを申し出たなみ。なみにとっては待ち望んだ、遊郭を出るチャンスです」とコメントし、なみが「ええ加減ここを出たいと思っちょる。そのときがようやくきたけん」「ごめん暗い話しちゃって…」と話す動画を公開。

さらに、「なみ役のさとうほなみさんは“自分が犠牲になっているということではなく、未来に目を向けて生きられるのがなみの強さであり魅力だと思う”と話してくださいました」とさとうからの言葉も紹介した。

フォロワーからは「なみさんにも幸せになってもらいたいですね」「強い覚悟と信念を持った強い女性ですね」「明日からのなみさんどうなるの」「ドラマのベースが明るめですが、みんな、生きるのに必死ですね」「錦織さんがトキちゃんに最後頼みに行ったという事は、何かあったのか？」などのコメントが寄せられた。