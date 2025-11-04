ジェニファー・アニストンさんがインスタグラムに投稿した新恋人ジム・カーティスさんとのツーショット写真/Instagram/jenniferaniston

（CNN）ハリウッド俳優のジェニファー・アニストンさん（56）は2日、新恋人ジム・カーティスさんの誕生日を祝うツーショットの写真をインスタグラムに投稿し、交際を認めた。

2人の交際は数カ月前からうわさされていた。カーティスさんは9月にアニストンさんが出演する「ザ・モーニングショー」最新シーズンのプレミアに出席し、交際を「におわせて」いた。

アニストンさんはハグする2人の写真に「誕生日おめでとう、愛しい大切な人」とキャプションを付けて投稿したが、それまで2人とも交際について公にはコメントしていなかった。

カーティスさんはメンタルヘルスの専門家として有名で、67万7000人のインスタグラムフォロワーに対し、考え方を変えるためのアファメーションや日記のテーマ、意図的な言葉の使い方を伝える動画を頻繁に投稿している。

1990年代にテレビドラマ「フレンズ」のレイチェル・グリーン役で世界的スーパースターとなって以降、アニストンさんは私生活で多くの批判にさらされてきた。2005年に俳優ブラッド・ピットさんとの離婚が公になったことで、その批判は激しさを増した。

15年8月に俳優のジャスティン・セローさんと結婚したものの、18年初頭に破局。交際を公表したのは、この破局以降で初めてだった。

投稿のコメント欄には大きな反響が寄せられた。

レスリー・マンさんやミランダ・カーさん、ジェナ・ディーワンさんなど、多くのセレブがハートの絵文字付きでコメント。コメディアンのエイミー・シューマーさんは「素敵なカップル。癒やしの天使たち」と祝福した。