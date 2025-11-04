アイホン、上期経常は54％減益で下振れ着地

アイホン <6718> [東証Ｐ] が11月4日後場(13:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比53.5％減の9.6億円に大きく落ち込み、従来予想の13億円を下回って着地。

通期計画の50億円に対する進捗率は19.2％にとどまり、さらに5年平均の47.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比93.0％増の40.3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の6.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.4％→4.4％に改善した。



株探ニュース

