栗本鉄、上期経常を一転4％増益に上方修正

栗本鐵工所 <5602> [東証Ｐ] が11月4日後場(13:40)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の24億円→33.1億円(前年同期は31.9億円)に38.0％上方修正し、一転して3.8％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の74億円(前期は84.7億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期中間期連結業績予想につきましては、売上高は予想数値を若干下回る見込みではありますが、利益面では当社グループ事業の収益性改善に加え、金融市場において株主還元が活発となった影響等により受取配当金が増加したことや有価証券の売却を前倒しで進めたことによる特別利益の計上等により、予想数値を上回る見込みです。 なお、2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、最終の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

