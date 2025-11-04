中国駐米大使 米国に越えてはならない「4つのレッドライン」示す 中国駐米大使 米国に越えてはならない「4つのレッドライン」示す

中国駐米大使 米国に越えてはならない「4つのレッドライン」示す



中国の駐米大使は米国に対し4つのレッドラインを示した。



中国の駐米大使は「台湾問題」「民主主義と人権」「中国の政治体制」「発展の権利」の4つのレッドライン、これらは越えてはならない一線だと語った。最も重要なことは、互いの核心的利益と主要な懸念を尊重することだ。



先日の米中首脳会談でトランプ米大統領は台湾の話題は一切出なかったとしているが、中国にとって台湾問題は極めて重要であることを示唆している。



中国の習近平国家主席とロシアのミフスティン首相が会談した。習氏はロシアとのエネルギー協力の継続を表明。エネルギーのほかAI、農業、航空、宇宙などの分野でも協力を強化すべきだと述べた。中国とロシアの関係強化を受けトランプ氏からの反発が警戒される。

