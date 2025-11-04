サガミＨＤ、上期経常を39％上方修正、通期も増額

サガミホールディングス <9900> [東証Ｐ] が11月4日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の13.5億円→18.7億円(前年同期は13億円)に38.5％上方修正し、増益率が3.2％増→43.0％増に拡大する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の23億円→25.5億円(前期は21.3億円)に10.9％上方修正し、増益率が7.8％増→19.5％増に拡大し、29期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当中間連結会計期間の業績予想につきましては、各種施策効果により、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益につきまして、前回発表予想を上回る見込みとなりました。また、通期の業績予想につきましては、あらゆるコスト上昇などにより事業環境の厳しさが増す状況ではありますが、来店客数の維持・拡大に向けた施策を継続することで、売上高、各利益項目ともに前回発表予想を上回る見込みであります。今後も、お客様にご満足いただけるサービスの提供を追求するとともに、変動する事業環境に柔軟に対応しながら、更なる企業価値向上に努めてまいります。※上記の業績予想につきましては、発表日時点で当社が入手可能な情報や予測等に基づき作成したものであり、実績の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

