タレント藤本美貴（40）が4日、都内で、介護職を対象とした求人・転職情報サービス「レバウェル介護」のキャンペーン「いつもそばにいるよ。」オープニングイベントに出席した。

トークセッションでは“ミキティー流交流術”を披露。「苦手な先輩と2人きりの夜勤シフト。どうする？」には「あきらめる」と回答。その上で、「嫌いでも関わらなければならないなら、めちゃめちゃ関わる。質問攻めで仲良くなりたい」とした。「ママ友なら付き合わなくてもいいけど、仕事なら関わらなきゃいけないので頼る。かわいがってもらえるところまで、めちゃめちゃ頼る」と力説した。「会わなくていいのか、会う必要があるかで判断する」とミキティー流の判断基準を明かした。

「芸能界にマニュアルはない。あるとしたら、元気にあいさつするくらい」とし、「私の意見は参考にならないかも…」と苦笑いを浮かべた。

後輩たちには「自分のやりたい表現をしていけばいい」とした。リーダー像については、モーニング娘。を例に挙げ「今の方がザ・リーダー」とした。自身の在籍時は「個が頑張ってグループを大きくするイメージだった」とし、「そのグループを代表して答えるのがリーダーだった」と振り返った。

介護従事者へ向け、「介護を必要とする方にとっては救世主のような存在のなので、自分の身体にも気をつけて、介護に従事して欲しいです」とメッセージを送った。

この日、サンリオの人気キャラクター、シナモロールのキャンペーン応援隊長の就任も発表された。