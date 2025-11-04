森尾電、上期経常を一転15％減益に下方修正

森尾電機 <6647> [東証Ｓ] が11月4日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の1億6000万円→9400万円(前年同期は1億1100万円)に41.3％下方修正し、一転して15.3％減益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の3億5000万円(前期は7億4400万円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期第２四半期（累計）連結業績予想につきましては、自動車関連事業の納品時期が下半期に変更になった事により、売上高は前回業績予想を下回る見込みであります。 利益につきましても、減収の影響により、営業利益、経常利益、中間純利益とも前回業績予想を下回る見込みとなりましたので、上記のとおり修正致しました。 なお、通期連結業績予想につきましては、現状変更はありません。修正が必要となった場合は速やかに公表いたします。

