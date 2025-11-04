【「檸檬文庫」シリーズ】 11月5日 発売

丸善ジュンク堂書店は、古川紙工とのコラボレーションによるオリジナルステーショナリーの新シリーズ「檸檬文庫」を、11月5日より全国の丸善ジュンク堂書店（一部店舗を除く）にて発売する。

「檸檬文庫」は、「レトロな古書を集めた書店」をイメージした新シリーズ。第1弾として、レザー調ブックカバー、読書ノート、クリアブックマーカー、メモパッド、マッチ箱メモ、フレークシールの6アイテムを、それぞれ「赤ずきん」、「文庫本」、「絵本」、「吾輩」の4デザインで発売する。

なお、丸善ジュンク堂書店と古川紙工のコラボは2020年に発売されたオリジナルステーショナリー「檸檬書店」から始まり、現在も定期的に新作を発表。2025年4月には「文豪」にスポットを当てた新たなシリーズ「文豪メモリー」も発売された。

「檸檬文庫」シリーズ 2025年11月5日発売商品

レザー調ブックカバー

価格：各1,760円

材質：合皮

サイズ：文庫サイズ

内容：1枚入り

デザイン：赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩

読書ノート

価格：各770円

サイズ：A6

仕様：中綴じ

内容：64ページ

デザイン：赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩

クリアブックマーカー

価格：各440円

材質：PET

サイズ：40×125mm

内容：1枚入り

デザイン：赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩

メモパッド

価格：各660円

材質：洋紙

サイズ：90×80mm

内容：100枚綴り（4柄アソート）

デザイン：赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩

マッチ箱メモ

価格：各660円

材質：美濃和紙

サイズ：73×53×17㎜（箱）、63×45㎜（メモ）

内容：便箋35枚入り

デザイン：赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩

フレークシール

価格：各550円

材質：和紙

サイズ：75×162mm（台紙）、30×30㎜以内（シール）

内容：20枚入り（5柄×4枚）

デザイン：赤ずきん、文庫本、絵本、吾輩

販売店舗（73店舗）

北海道・東北

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店、函館栄好堂 丸井今井店、ジュンク堂書店 秋田店、丸善 仙台アエル店、ジュンク堂書店 郡山店

関東（東京を除く）

丸善 スマーク伊勢崎店、丸善 ジョイホンパーク吉岡店、丸善 日立店、丸善 水戸京成店、丸善 浦和伊勢丹店、丸善 川越丸広店、ジュンク堂書店 エミテラス所沢店、丸善 津田沼店、丸善 舞浜イクスピアリ店、ジュンク堂書店 南船橋店、丸善 ユニモちはら台店、丸善 ラゾーナ川崎店、丸善 横浜みなとみらい店、HAMARU ラクシスフロント店、ジュンク堂書店 藤沢店、丸善 日吉東急アベニュー店

東京

丸善 丸の内本店、丸善 日本橋店、ジュンク堂書店 池袋本店、丸善 お茶の水店、丸善 メトロ・エム後楽園店、丸善 有明ガーデン店、丸善 有明ワンザ店、丸善 アトレ大森店、ジュンク堂書店 吉祥寺店、丸善 立川伊勢丹店、ジュンク堂書店 立川高島屋店、丸善 多摩センター店

北陸・中部

ジュンク堂書店 新潟店、丸善 松本店、丸善 岐阜店、ジュンク堂書店 名古屋店、丸善 名古屋本店、ジュンク堂書店 名古屋栄店、丸善 アスナル金山店、丸善 アピタ知立店、丸善 ヒルズウォーク徳重店、丸善 イオンタウン千種店、丸善 プライムツリー赤池店、丸善 四日市店

近畿

丸善 京都本店、ジュンク堂書店 滋賀草津店、ジュンク堂書店 松坂屋高槻店、MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店 難波店、ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店（5階 丸善文具売場）、丸善 髙島屋大阪店、丸善 高島屋堺店、丸善 八尾アリオ店、丸善 セブンパーク天美店、ジュンク堂書店 橿原店、ジュンク堂書店 西宮店、ジュンク堂書店 三宮駅前店、ジュンク堂書店 三宮店、ジュンク堂書店 舞子店、ジュンク堂書店 姫路店

中国・四国

丸善 岡山シンフォニービル店、丸善 さんすて岡山店、ジュンク堂書店 広島駅前店、丸善 広島店、丸善 広島三越店、ジュンク堂書店 高松店、ジュンク堂書店 松山三越店

九州・沖縄

ジュンク堂書店 福岡店、丸善 博多店、丸善 リバーウォーク北九州店、ジュンク堂書店 鹿児島店、ジュンク堂書店 那覇店