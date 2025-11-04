心が傷ついた日には


きっと忘れない。泣きながら食べた【月曜日のえび天うどん】／疲れた人に夜食を届ける出前店3（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■金曜日の牛丼

かんにんして…


牛丼


■牛丼

材料（1人分）

温かいごはん…1杯

牛薄切り肉…200g

玉ねぎ…1/2個

A しょうゆ…大さじ2

　砂糖…大さじ1と1/2

　酒…大さじ1/2

　みりん…大さじ1/2

　水…150ml

サラダ油…大さじ1/2

紅しょうが…適量

作り方

1.玉ねぎはくし形切りにする。

2.フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、1を入れて油が回るまで炒める。

3.Aを入れ、中火でひと煮立ちさせる。

4.牛肉を入れ、アクをとりながら、中火で10分ほど汁けが半分程度になるまで煮る。

5.丼にごはんを盛り、4をのせて紅しょうがを多めに添える。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』