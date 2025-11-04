紅しょうが多めでお願いします。傷ついた心を癒す【ボリューム満点牛丼】
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。
■金曜日の牛丼
■牛丼
材料（1人分）
温かいごはん…1杯
牛薄切り肉…200g
玉ねぎ…1/2個
A しょうゆ…大さじ2
砂糖…大さじ1と1/2
酒…大さじ1/2
みりん…大さじ1/2
水…150ml
サラダ油…大さじ1/2
紅しょうが…適量
作り方
1.玉ねぎはくし形切りにする。
2.フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、1を入れて油が回るまで炒める。
3.Aを入れ、中火でひと煮立ちさせる。
4.牛肉を入れ、アクをとりながら、中火で10分ほど汁けが半分程度になるまで煮る。
5.丼にごはんを盛り、4をのせて紅しょうがを多めに添える。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』