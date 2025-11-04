ウインターカップ男子25府県の代表決定…桜丘や洛南は“冬の全国”出場ならず

11月1日から3日にかけて、全国各地で『SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』男子の出場校を決める予選が開催された。

出場2枠があった京都府では、4チームによる決勝リーグが行われ、3戦全勝だった東山高校が3年連続11度目のウインターカップ出場決定。また、2勝1敗だった京都精華学園高校も3年連続3度目の出場権獲得を果たした一方で、洛南高校は1勝2敗で予選敗退。かつて“冬の洛南”と称された強豪は京都精華学園に58－87で敗れ、2年連続出場とはならなかった。

同じく出場2枠が与えられる福岡県は、福岡第一高校が福岡大学附属大濠高校とのライバル対決を80－70で制し県予選優勝。ウインターカップ連覇がかかる福大大濠も県2位の代表チームとして“冬の全国”出場を決めている。

また、愛知県では中部大学第一高校が桜丘高校を93－74で下し3年ぶりの出場権獲得。福井県では北陸高校が47年連続48度目のウインターカップ出場を決めた。

1日から3日にかけて予選が終わった25府県の代表チームは以下の通り。

▼11月1日～3日のウインターカップ男子出場校決定



岩手県：県立黒沢尻工業高校



福島県：福島東稜高校



群馬県：桐生第一高校



埼玉県：正智深谷高校、埼玉栄



山梨県：山梨学院高校



新潟県：開志国際高校、帝京長岡高校



富山県：高岡第一高校



福井県：北陸高校



愛知県：中部大学第一高校



三重県：四日市メリノール学院高校



京都府：東山高校、京都精華学園高校



兵庫県：報徳学園高校



和歌山県：初芝橋本高校



鳥取県：鳥取城北高校、米子松蔭高校、県立米子東高校



岡山県：関西高校



広島県：県立広島皆実高校



山口県：県立宇部工業高校



徳島県：県立海部高校



香川県：尽誠学園高校、県立高松商業高校



愛媛県：帝京第五高校



福岡県：福岡第一高校、福岡大学附属大濠高校



佐賀県：県立佐賀北高校



熊本県：九州学院高校



大分県：柳ヶ浦高校



宮崎県：延岡学園高校





【動画】福岡第一vs福大大濠…福岡県予選決勝フル映像