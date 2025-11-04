１１月４日（火）のヒルナンデス！は･･･おいも万博＆家事プロの達人in DAISO
横浜おいも万博2025
約４万人が来場したグルメイベント「横浜おいも万博2025」を徹底調査！
全国から集まった今大注目の進化系さつまいもグルメや
さつまいものプロおすすめの手軽でおいしいアレンジレシピを紹介！
＜VTR出演者＞
梅澤廉アナウンサー
＜紹介したお店＞
※横浜での開催は終了しています
※今後の開催地では取り扱い商品が異なる場合があります
■【福井】お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ
・焼き芋モンブランクリーム生どら焼き 800円
・みたらし団子芋モンブラン 1000円
・熟成焼き芋の天ぷら（塩バター）1000円
〈おすすめさつまいもアレンジ〉
【干し芋のかき揚げ】材料（１人前）
干し芋・・・８０g
小エビ・・・４０g
玉ねぎ・・・４０g
天ぷら粉・・適量
米油・・・・適量
1 干し芋は細切り、玉ねぎは薄切りにする
2 天ぷら粉に、干し芋・小エビ・玉ねぎを加えてあえ、衣を全体にまぶす
3 フライパンに米油を入れ、おたまで1/5量ずつすくい、滑らせながら落とし入れる
上下を返しながら両面がきつね色になるまで揚げ焼きにする
■【岡山】芋屋 蜜の月 倉敷本店
・長期熟成焼き芋（安納黄金）700円
■【大阪】芋と茶 頂 -itadaki-
・蜜芋チーズケーキ 800円
■【東京】日比焼き芋 -HIBIYAKIIMO TOKYO-
・日比焼き芋のポテトフライ（塩キャラメル）1000円
・日比焼き芋のポテトフライ（おさつバター）1200円
・日比焼き芋のポテトフライ（のりしお）1000円
■【埼玉】壺焼き芋 なべちゃん
・紅はるか M 800円
・紫福 M 800円
・焼き芋ジャム 900円
・焼き芋わたあめ 900円
〈おすすめさつまいもアレンジ〉
【さつまいも明太ポテトサラダ】材料（2人前）
・さつまいも・・・３００g
・明太子・・・・・４０g
・マヨネーズ・・・大さじ３
・塩・・・少々
・コショウ・・・少々
・パセリ・・・・・適量
1 さつまいもは両端を切り落とし、一口大に切って水にさらして水気を切る。
2 耐熱ボウルに入れてふんわりラップをかけ、600Wの電子レンジで５分程、
やわらかくなるまで加熱し、熱いうちにフォークでつぶし、粗熱をとる
3 明太子は薄皮を取り除いてほぐしておく
4 △北逝聖辧δ缶Ｎ舛鯑れ、よく混ぜ合わせて仕上げにパセリを振りかけたら完成
■【兵庫】BUTTER CREPE LAB.
・お芋のプレミアムバターシュガークレープ 1000円
■【鹿児島】芋や 吟二朗
・最高糖度 紅はるか蜜焼きいも 800円
■【茨城】干し芋専門店 ほしいもの百貨
・熟成べにはるかスライス（120g）702円
■【群馬】＆potato
・濃厚絶品チーズポテト 900円
・蜜芋LOVERアイス（おいも万博限定）900円
■【岡山】岡山足守 芋屋蜜三郎
・芋ティーヤ（お芋のトルティーヤ）牛赤ワイン煮 900円
■【東京】蜜芋研究所
・蜜芋大学芋 800円
■【兵庫】淡路島金賞カレーパン サンハート
・淡路牛おいもカレーパン 750円
■【宮崎】sweet&healthy SAZANKA
・熟成紫蜜いも 大 1000円
・生ほしいも 800円
〈おすすめさつまいもアレンジ〉
【さつまいもチキン南蛮】材料（２〜３人前）
さつまいも・・・大１
鶏もも肉・・・１枚２５０g
片栗粉・・・適量
溶き卵・・・1個分
塩コショウ・・・少々
（A）醤油・・・大さじ２
（A）酢・・・大さじ２
（A）砂糖・・・大さじ２
タルタルソース・・・適量
1 さつまいもは両端を切り落とし、厚さ8ミリほどの輪切りにして
水にさらして水気を切る。
2 鶏肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウを両面にふる。
3 鶏肉をさつまいもで挟む形にし、全体に片栗粉と溶き卵をつける。
4 フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、
鶏肉を入れて焼き色がつくまで中火で3分ほど揚げ焼きにする。
裏返して弱めの中火で肉に火が通るまで5分揚げ焼きにする。
5 フライパンにの余分な油をふき、（A）を混ぜ合わせた甘酢ダレを加えて煮からめる。
6 皿に盛り付け、タルタルソースを添えて完成
■【三重】お伊勢たい焼き縁屋
・焼き芋あん 300円
■【埼玉】小江戸川越 芋福堂
・飲む焼き芋＆ちっぷす 1000円
■【東京】超蜜やきいも pukupuku
・芋川焼き 400円
■【大阪】クリーミーコロッケ by芋の巣
・有機安納芋のクリームコロッケ 単品400円
＜紹介した便利グッズ＞
・石焼きいも黒ホイル（東洋アルミエコープロダクツ）参考本体価格298円
＜料理家・樋口直哉さんのさつまいもアレンジレシピ＞
【さつまいものガレット】
材料
・さつまいも 小１本（１５０ｇ）
・塩 小さじ１／８
・小麦粉 小さじ１
・サラダ油 大さじ２
作り方
1 さつまいも小（150g）を細く千切りにする
2 ，鳳（小さじ１／８）を加え、5分待って水分を引き出す
3 水分は拭き取らず、小麦粉（小さじ１）を全体にまぶす
4 フライパンにサラダ油（大さじ２）をひき、さつまいもを平らにならして
蓋をし弱火で３分焼く
5 一度ひっくり返して、蓋はせずに裏面も3分焼く
★お好みでバニラアイスを添えたり、粉チーズや、はちみつと黒胡椒などをかけるのもおすすめ！
【さつまいもの紅茶煮】
材料
・さつまいも 小１本（１５０ｇ）
・ペットボトル飲料の紅茶1本（500ml）
作り方
1 さつまいもは食べやすい大きさの輪切りにし、水にさらしてアクをとる
2 鍋に，函▲撻奪肇椒肇覦料の紅茶1本分を入れ、約15分ほど煮る
★さつまいもは茶葉との相性がいいので、お好みの緑茶や紅茶などでお試しあれ！
家事プロの達人が秋冬のお悩み解決するンデスin DAISO
＜出演者＞
いとうあさこ・チョコレートプラネット長田
ゲスト：床嶋佳子さん、石原洋子さん、根岸規雄さん
〈紹介した商品〉※以下、商品名や値段は撮影時のもの
◎ダイソー
・「肉まん専用 レンジ調理器」 110円
・「電子レンジ調理器 ご飯一合炊き」 110円
・「お皿にもなる電子レンジでパスタメーカー」 220円
・「電子レンジチップスメーカー」 110円
・「レンジで簡単だし巻きたまご」 110円
・「レンジでかんたん！茶わん蒸し器」 110円
・「レースアップデザインＰＶＣフラットポーチ」 220円
・「ネギカッター」 110円
・「千切りピーラー」 110円
・「ソフトまな板」 110円
・「スリムまな板」 110円
・「保存できる薬味おろし ＣＢＫ」 110円
・「しぼれるおろし器」 110円
・「玄関・ベランダクリーナー（落ち落ちＶ）」 330円
・「窓・網戸クリーナー（落ち落ちＶ）」 330円
◎Standard Products
・「泡立つビアカップ」 330円
・「発熱カレーポット」 770円
・「茶碗（彩り貫入碗）12cm」 550円
・「瀬戸焼：ガラス釉豆皿 」 330円
・「バイオマス素材のセルロースクロスシート」 330円
・「4WAY窓ワイパー」 330円
〈石原洋子さん考案レシピ〉
◾️電子レンジだけでできるトマトソース
【材料】
・トマトカット缶 200ｇ. ・玉ねぎ 50ｇ ・ベーコン（薄切り）20ｇ
・オリーブオイル 大さじ１ ・ニンニク 少々 ・塩コショウ 少々
【作り方】
１.ニンニクをみじん切り、玉ねぎを薄切りにする。.ベーコンを細切りにする
２.トマトカット缶に、切った具材、オリーブオイルを入れ、.塩胡椒で味をつける。
３.電子レンジ600Wで４〜５分加熱する。
4.パスタソースの完成。