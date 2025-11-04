11月5日（水）夜7時から放送の深イイ話は

「有名人の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」

司会：羽鳥慎一 SPコメンテーター：今田耕司

ゲスト：イモトアヤコ・後藤輝基 (フットボールアワー)・戸田恵子・永瀬ゆずな・ヒロミ・

芳根京子・若槻千夏（敬称略）

■国民的作品『アンパンマン』の裏側に密着

国民的大ヒット！NHK朝の連続テレビ小説“あんぱん”

今田美桜さん演じる主人公、朝田のぶのモデルとなった…やなせたかしさんの妻・暢さん

やなせたかしさんの代表作といえば37年間放送している国民的アニメ『それいけ！アンパンマン』。やなせ夫妻の幸せとは何だったのか？

当時の夫妻をよく知る人物から、アニメを支える「アンパンマン」ファミリーの皆さん

さらにはやなせスタジオも全面協力のもと総力取材。

余命3か月と宣告された妻が最期まで夫のために尽くした深い覚悟とは？

やなせさんが妻に贈った最初で最後のラブレターに綴られていた言葉とは？

語り継ぐべきやなせ夫妻の知られざる夫婦愛を深イイ的に解き明かします。

■昭和のスーパースター ウォーレン・クロマティ親子にテレビ初密着

最強助っ人外国人・ウォーレン・クロマティ親子にテレビ初密着。

4年前からある病気の影響で車いす生活を送り、もう一度自分の足で歩くため頑張り続けるクロマティさん。愛する奥さんと5歳の息子の家族の愛があるからこそ頑張れるそうです。

そんなクロマティさんの心が折れそうになる時、いつも奥さんがかけている言葉とは？

■スピード出世！令和の大横綱・大の里を育んだ第2のふるさと『かにや旅館』に密着

史上最速での幕内初優勝、史上最速の横綱昇進をなしえた第75代横綱・大の里。

そんな大の里を中・高6年間育てた海洋高校相撲部寮『かにや旅館』。

旅館をリニューアルして相撲部寮にした田海監督夫妻と未来の大の里を目指す『かにや旅館』に住む相撲部員たちのハードな日々に密着！

大の里の第二の両親ともいえる、田海父ちゃんと恵津子母ちゃんが自らに課した課題とは…？