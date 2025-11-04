Image: Ascannio / Shutterstock.com

史上初の4兆ドル達成から4カ月。

大型ディールの雨あられでNVIDIAが早くも前人未到、時価総額5兆ドル（約770兆円）の壁をぶち破りました。

先日ワシントンDCで開催されたGTCカンファレンスで、ジェンスン・フアンCEOが発表した提携話には、次のようなものがあります。

• Uberとロボタクシー10万台を共同開発＆導入 • Nokiaに10億ドル（約1540億円）出資、6G向けAI無線通信網普及を推進 • 米エネルギー省向けにAIスパコン7台を開発 • 製薬大手Eli LillyとAIファクトリーを構築、新薬開発で提携 • 米製造業50万人以上の仕事をこなすロボットの工場を各社と開発

さらに同社製チップ「Blackwell」「Rubin」の売上が、来年末までに5000億ドル（約77兆円）に達することも、投資筋に好感されたかたちです。

「トランプ様さま」

米政府が推進するAI戦略の中枢に食い込んだNVIDIA。いま唯一の悩みは、米中貿易戦争の煽りで対中輸出に制限がかけられていることです。

中国は世界最大の半導体市場。なんとか両政府をなだめて入り込みたいところ。GTCカンファレンスでフアンCEOは、現政権＆現大統領へのヨイショにだいぶ時間を割いて、「トランプ大統領ほどの働き者はいない」とまで絶賛し、これから韓国に飛んでアジア歴訪中の大統領に会うよと言って、米政府と一枚岩なことをアピールしました。

対中輸出規制の行方

ただ韓国で開かれた米中首脳会談では、思うような成果は挙がらなかった模様です。

アメリカが追加関税を撤回することで、中国側から米国産大豆禁輸の一部撤回、レアアース輸出規制強化の停止などの譲歩は引き出せたものの、トランプが言っていた「NVIDIA最強チップBlackwellの簡易版を中国に売っていいよう計らう」とかって話は話題にも上がらず終いでした。一応H20ボイコットの解除に向けたNVIDIA×中国の話し合いについては、米政府も後押しするようですけどね…。

膨らみすぎて今さら弾けられないAIバブル

それにしても今の米株式市場は異常。AI関連大手7社（NVIDIA、Microsoft、Apple、Alphabet、Amazon、Broadcom、Meta）が全株式市場の32％を占めており、データセンターなどへのAI投資が、2025年上半期の米GPT成長のなんと92%に相当します。数少ないAI企業に国が全賭けしてる状態です。

7月にはNVIDIAが史上初めて時価総額4兆ドル企業になって、すぐさまMicrosoftも4兆ドルを突破し、10月にはAppleも4兆ドル企業に。こうした大手を取り囲むように、時価総額1億ドル超えのAIスタートアップが1,300社林立。うち時価総額10億ドル超えのユニコーンは498社にのぼります。 AIのユニコーンが498社！ どんだけ金余りなんだ！って叫んじゃいますよね。

「もうこれってAIバブルじゃないの？」「1999年のドットコムバブルのときとソックリ同じだ」との声も聞かれますが、あまりにもAI株への依存が激しくて、下方修正もままならないのが現状です。

10月上旬には、イングランド銀行が「株式市場の評価は実体を伴っていない。特にAI関連株で顕著。AIへの期待感が後退すれば、株式市場に甚大な影響が及ぶだろう」とAIバブル崩壊リスク増大への警告を発したりもしてるんですけど、ここまできたらもうままよ。倒れるに倒れられない永久機関のようなものなのかも。

どっかで歯止めがかかるとしたら、それは投資に見合う回収がないことが明らかになったときか、データセンターががぶ飲みしてる電気か水が尽きるとき。それくらいしか思いつきません。