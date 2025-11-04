二宮和也と中島健人の自撮りツーショットが、中島の公式Xと雑誌『ELLE Japan』公式Instagramで公開された。

【写真＆動画】二宮和也と中島健人のスーツ姿自撮りショット①②

二宮と中島は都内で開催中の第38回東京国際映画祭（10月27日～11月5日）で11月2日に行われた、映画界で活躍する女性たちをエンパワーするケリングのプログラム『ウーマン・イン・モーション』に出席。

■「ふたりとも素敵な笑顔」「かわいいツーショット」「こちらこそうれしみのあらしだよ」とファン歓喜

中島は「にのくんに会った！うれしみのあらし」と添えてツーショットを公開。

二宮も中島もスーツ姿。二宮はグレーのチェックスーツで、中島の肩に手をかけピース。中島は黒スーツ姿でうれしそうにほほ笑んでピースしながら自撮りしている。

「ふたりとも素敵な笑顔」「かわいいツーショット」「こちらこそうれしみのあらしだよ」などといったファンの声が続々と到着。

ふたりは映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年公開）で共演しており、「ラーゲリコンビだ」と歓喜する声も届いている。

なお『ELLE Japan』公式Instagramでは、ふたりが肩を並べて笑顔を見せる様子や、中島が公開したツーショットを自撮りしている瞬間の動画をポストしている。

■『ウーマン・イン・モーション』に出席したふたりのオフショット

■自撮り撮影中の瞬間も捉えたオフムービー