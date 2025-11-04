ano名義で音楽活動を行い、タレント、モデル、俳優として幅広く活躍をしているあのちゃんが自身のSNSを更新。『テレビ朝日DREAM FESTIVAL 2025』のオフショットを披露した。

【写真】膝に犬の顔を付けた超個性的ステージ衣装で美脚を披露したあのちゃん

■『テレビ朝日DREAM FESTIVAL 2025』のオフショットを公開したあの

あのは、11月2日、千葉・幕張メッセで開催された音楽イベント『テレビ朝日DREAM FESTIVAL 2025』に“ano”として出演した。投稿には「DREAM FESTIVAL2025 thanks！」とコメントし、ステージ衣装でのオフショットを複数枚公開。

透け感のあるグレーのトップスに黒と白のストライプ柄のミニスカートのステージ衣装を披露。白のニーハイソックスとイヌのニーパッド（脚ウォーマー）を合わせて美脚が際立っている。写真は、しゃがみこんで右手を凝視する姿（１枚目）、エレキギターを持った全身ショット（2枚目）、ギターのネックを両手で持ってくちびるを少し尖らせたポーズ（3枚目）、しゃがんでカメラを見上げている様子（4枚目）、舌を出しておどけた表情を浮かべたもの（5枚目）など、バリエーション豊かな写真が続く。

続けて「ゴーちゃん。Mステぶりにまた会えた」と綴り、応援うちわを持ったテレビ朝日のマスコットキャラクター“ゴーちゃん”とダブルピースしているあのちゃんの2ショット（6枚目）やゴーちゃんと楽しそうにコミュニケーションを取っている動画も披露した。

また、自身のXにも「DREAM FESTIVAL2025でした。トップバッター炎が燃え盛りました。ゴーちゃん。立ち姿イケてる」というコメントと共に、しゃがんだ姿を捉えたカット2枚と、全身ショット、ゴーちゃんとの2ショットが添えられている。

さらに、ヘアメイクを担当したスタッフが引用リポストし、ヘアスタイルを説明。「膝の犬とお揃いの髪型です」と明かした。

SNSには「可愛いすぎて息できない」「可愛すぎてまぶしい」といった声が寄せられている。

■動画：楽屋でノリノリで動画を撮るあのちゃん

別の投稿では、楽屋での自撮り動画を公開。楽屋の鏡の前でスマホ片手に、FRUITS ZIPPERの「はちゃめちゃわちゃライフ！」に合わせて手を動かしている。次第にノリが良くなって、カメラもブレるほどの躍動感がファンを和ませた。