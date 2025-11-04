″新婚モデル″の藤井サチ、母に会いにLAへ！「3days in LA」の特別な旅を報告
タンレトでモデルの藤井サチが自身のInstagramを更新。母親に会いにロサンゼルスを訪れたことを報告した。藤井は「3days in LA 母に会いに3日間だけLAへ」とコメントし、母に会うための特別な旅を楽しんだ様子を伝えた。投稿には、藤井がコーヒーを片手に観光を楽しむ藤井の姿が映った写真が添えられている。
この投稿にファンからは「カメラがデカいのか、さっちゃんの顔が小さいのか」「かわいいっっ」「レンズ覗いてる表情がホンマにかわいい」など、多くのユーザーからのコメントが寄せられ、藤井の可愛さに感嘆する声が集まった。また、「Momに会いにLA素敵ですね」といった声もあり、藤井の家族との絆を感じる反応も見受けられた。
藤井サチは、東京都渋谷区出身のファッションモデル、タレント、YouTuberであり、日本人の父とアメリカ人の母を持つハーフ。今年の7月に一般男性との結婚を報告した。
