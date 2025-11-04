日本電技、今期経常を14％上方修正・最高益予想を上乗せ

日本電技 <1723> [東証Ｓ] が11月4日後場(14:05)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比78.4％増の42.9億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の94億円→107億円(前期は93億円)に13.8％上方修正し、増益率が1.0％増→15.0％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.2％減の64億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比86.8％増の29.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の18.4％→28.1％に急上昇した。



