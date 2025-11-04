あだち充画業55周年記念！『タッチ』ほか5作品コラボメニューが登場
あだち充画業55周年記念！『タッチ』ほか5作品コラボメニューが登場
ノンピは6日から12月26日までの期間限定で、東京・神保町にある小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にて「あだち充画業55周年」コラボレーション企画を実施する。
【写真】朝倉南・立花音美たちがモチーフとなったヒロインドリンク
同企画は、小学館による「あだち充画業55周年」の連動企画として開催。漫画家・あだち充氏の画業55周年を記念し、代表作5作品とのコラボレーションによる特別企画カフェを展開する。
『タッチ』をはじめ、『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』など、世代を超えて愛される名作をテーマに、作品の世界観を表現したオリジナルメニューを用意。店内には印象的なシーンを散りばめた装飾が施され、あだち充作品の世界に包まれるような空間に。さらに、ここでしか手に入らないあだち充グッズも販売予定となっている。また、メニューを注文すると、全5種のオリジナルステッカーがランダムで1枚もらえる。
■コラボメニュー詳細（価格は全て税込）
『選べる表紙のコミックスケーキ（タッチ、MIX、ラフ、H2、みゆき）』1800円
『タッチ』『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』の名作コミックスが、まるでそのままスイーツになったかのような特製ケーキ。大胆にプリントした表紙デザインと、ボリュームたっぷりの仕上がりで、ファン心をくすぐる。
『選べる名作主人公ステンシルアートホットチョコ』800円
6人の主人公とパンチをラテアートで描いた、ホットチョコレート。作品の世界を感じながら、心まであたたまるひとときを。
『投馬の直球勝負野球カレー』1700円
グラウンドを模したカレーに、ホームベース型のチーズをオン。グローブとバットに見立てたチキンカツとエビフライを添えた豪快な一皿は、投馬のように力強く真っすぐな“直球勝負”の味わい。
『南風のボリュームミックスサンドイッチ』980円
喫茶店「南風」のぬくもりを感じる、彩り豊かなサンドイッチ。紫キャベツやたまごをたっぷり重ねた断面映えする一品で、穏やかな午後のひとときを。
『パンチのモンブランパフェ』1200円
パンチの愛らしい表情をモンブランで表現した、遊び心あふれるパフェ。なめらかなマロンの甘みとクリームのハーモニーに、思わず笑顔になるスイーツ。
『南のクリームソーダ』750円
浅倉南の明るい笑顔を思わせる、爽やかなグリーンのクリームソーダ。喫茶「南風」にあったらきっと人気の一品。
『音美のピンクレモネードソーダ』700円
立花音美の素直でまっすぐな魅力をイメージしたピンクレモネードソーダ。爽やかな酸味にほんのり甘さを添えて、甘酸っぱい恋のはじまりのような味わいに。
『亜美のブルーレモネードソーダ』700円
二ノ宮亜美のクールで凛とした印象を透き通るブルーで表現。飛び込み競技に挑む彼女のまっすぐなまなざしを思わせる、爽快な一杯。
『春華のピーチティー』700円
優しくて芯のある春華をイメージしたピーチティー。甘い香りとほどよい渋みが重なり、彼女の穏やかな強さを感じさせる。
『みゆきのストロベリーミルク』750円
天真爛漫でかわいらしい妹・若松みゆきを思わせるストロベリーミルク。やさしい甘さとミルクのまろやかさが、どこか懐かしい気分に。
ノンピは6日から12月26日までの期間限定で、東京・神保町にある小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にて「あだち充画業55周年」コラボレーション企画を実施する。
【写真】朝倉南・立花音美たちがモチーフとなったヒロインドリンク
同企画は、小学館による「あだち充画業55周年」の連動企画として開催。漫画家・あだち充氏の画業55周年を記念し、代表作5作品とのコラボレーションによる特別企画カフェを展開する。
■コラボメニュー詳細（価格は全て税込）
『選べる表紙のコミックスケーキ（タッチ、MIX、ラフ、H2、みゆき）』1800円
『タッチ』『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』の名作コミックスが、まるでそのままスイーツになったかのような特製ケーキ。大胆にプリントした表紙デザインと、ボリュームたっぷりの仕上がりで、ファン心をくすぐる。
『選べる名作主人公ステンシルアートホットチョコ』800円
6人の主人公とパンチをラテアートで描いた、ホットチョコレート。作品の世界を感じながら、心まであたたまるひとときを。
『投馬の直球勝負野球カレー』1700円
グラウンドを模したカレーに、ホームベース型のチーズをオン。グローブとバットに見立てたチキンカツとエビフライを添えた豪快な一皿は、投馬のように力強く真っすぐな“直球勝負”の味わい。
『南風のボリュームミックスサンドイッチ』980円
喫茶店「南風」のぬくもりを感じる、彩り豊かなサンドイッチ。紫キャベツやたまごをたっぷり重ねた断面映えする一品で、穏やかな午後のひとときを。
『パンチのモンブランパフェ』1200円
パンチの愛らしい表情をモンブランで表現した、遊び心あふれるパフェ。なめらかなマロンの甘みとクリームのハーモニーに、思わず笑顔になるスイーツ。
『南のクリームソーダ』750円
浅倉南の明るい笑顔を思わせる、爽やかなグリーンのクリームソーダ。喫茶「南風」にあったらきっと人気の一品。
『音美のピンクレモネードソーダ』700円
立花音美の素直でまっすぐな魅力をイメージしたピンクレモネードソーダ。爽やかな酸味にほんのり甘さを添えて、甘酸っぱい恋のはじまりのような味わいに。
『亜美のブルーレモネードソーダ』700円
二ノ宮亜美のクールで凛とした印象を透き通るブルーで表現。飛び込み競技に挑む彼女のまっすぐなまなざしを思わせる、爽快な一杯。
『春華のピーチティー』700円
優しくて芯のある春華をイメージしたピーチティー。甘い香りとほどよい渋みが重なり、彼女の穏やかな強さを感じさせる。
『みゆきのストロベリーミルク』750円
天真爛漫でかわいらしい妹・若松みゆきを思わせるストロベリーミルク。やさしい甘さとミルクのまろやかさが、どこか懐かしい気分に。