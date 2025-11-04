「チーム・シンスケ」千石清一＆大塚茂春＆高原兄、裏話を披露へ 12月の大阪モーターショーで
『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』（12月5〜7日、インテックス大阪）で、千石清一＆大塚茂春＆高原兄がそろうことになった。
【写真】「完全無欠のロックンローラー」高原兄
12月7日に、鈴鹿8時間耐久ロードレースのレジェンド・千石と元レーサー・大塚、「完全無欠のロックンローラー」のヒット曲を持つバンド「アラジン」の元ヴォーカルで、シンガーソングライターの高原によるスぺシャルトーク＆ライブが実現する。
かつて、島田紳助さんが中心となり、ベテランライダーの千石を鈴鹿8耐で走らせるため、レーシングチーム「チーム・シンスケ（TEAM SHINSUKE）」が結成。大塚は、同チームから86年、88年、89年、90年、鈴鹿8耐に参戦した。
当時の裏話やエピソードを、テレビ大阪でロードレース世界選手権（WGP）を実況した伝説の絶叫アナウンサー 千年屋俊幸が聞き出す。
■開催日時：12月7日（日）正午〜 インテックス大阪 メインステージ
※午前11時30分〜 高原兄オンステージ／公開リハーサル
第1部（正午〜午後0時40分）鈴鹿8耐トークショー
出演：千石清一（元レーサー）、大塚茂春（元レーサー）、高原兄（シンガーソングライター）
聞き手：千年屋俊幸アナウンサー
第2部（午後2時40分〜1時）高原兄オンステージ（ミニライブ）
【写真】「完全無欠のロックンローラー」高原兄
12月7日に、鈴鹿8時間耐久ロードレースのレジェンド・千石と元レーサー・大塚、「完全無欠のロックンローラー」のヒット曲を持つバンド「アラジン」の元ヴォーカルで、シンガーソングライターの高原によるスぺシャルトーク＆ライブが実現する。
当時の裏話やエピソードを、テレビ大阪でロードレース世界選手権（WGP）を実況した伝説の絶叫アナウンサー 千年屋俊幸が聞き出す。
■開催日時：12月7日（日）正午〜 インテックス大阪 メインステージ
※午前11時30分〜 高原兄オンステージ／公開リハーサル
第1部（正午〜午後0時40分）鈴鹿8耐トークショー
出演：千石清一（元レーサー）、大塚茂春（元レーサー）、高原兄（シンガーソングライター）
聞き手：千年屋俊幸アナウンサー
第2部（午後2時40分〜1時）高原兄オンステージ（ミニライブ）