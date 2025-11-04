“アメコミ大好き芸人”シソンヌ・長谷川忍、300体のフィギュア所有 「奥さんに隠しているのも…」
お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が4日、都内で行われた映画『スーパーマン』デジタル配信記念イベントに登場。アメコミファンで200〜300体のフィギュアを所有していることを明かした。
【写真】真剣⋯スーパーマンについて熱く語り合う長谷川忍＆武内駿輔
長谷川は声優の武内駿輔とともにスーパーマンのTシャツを着用して登場。200〜300体のフィギュアを持っていると明かし「結婚して嫁さんの無言の圧力で処分したり少なくなったけど、倉庫に隠しているのもある」とアメコミへの愛を披露。「リサイクルに出すと言いながら倉庫に入れる作業もしている」と報道陣を前に家族への秘密も明かした。
本作はアメコミヒーローの原点として世界中で愛され続ける『スーパーマン』の完全新作。日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画No.1を記録し、累計興行収入は10億円を超えた。ワーナー ブラザース ジャパンのテレビジョン＆ホームエンターテイメント部門は今月5日から、デジタルレンタルを開始する。
