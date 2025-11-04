タレントの北斗晶（58）が、顔出しした2歳の初孫・寿々ちゃんとの2ショットを公開し、様々な反響が寄せられている。

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（26）と、女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生していた寿々ちゃん。北斗はブログで、寿々ちゃんの顔出しショットをたびたび公開しており、「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんにそっくりですね」と、話題になっていた。

2歳初孫の顔出しショットに反響「北斗さんにそっくり」

11月3日は、Instagramを更新し、寿々ちゃんとの2ショットをアップ。

「なんでも出来るようになってきて言葉も色んな言葉を覚えてきて『ばーちゃん!!じーちゃん!!』もハッキリ言えるから、呼ばれるとたまらなく可愛くてね〜茜色に染まる空がすごく綺麗ですーちゃんと2人で、外に出て空の色が変わっていくのをずっと見てましたーすごい空の色に、不思議そうにずーっと空を見てるすーちゃんに『オレンジ色で綺麗だね〜!!』と言うと『オレンジ!!』とオウム返し孫って…可愛いのよー」

この投稿にも、「横顔が北斗さんにそっくりで可愛いです」「すーちゃん大きくなったのね」などの反響が寄せられている。