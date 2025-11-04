“血まみれの現場で家族を蘇生する夢を見る”消防士が抱えるトラウマ　159人死亡ソウル・梨泰院事故から3年　

2022年10月、韓国・ソウルの繁華街で日本人2人を含む159人が死亡した雑踏事故。発生から3年がたった今、課題となっているのが凄惨な現場に駆けつけた救助隊員の心のケアだ。

2025年に入り当時現場で救助活動に当たった消防士たちが相次いで自殺。FNNのインタビューに答えた消防士は、事故後に起きるフラッシュバックや悪夢など、今も抱える過酷なトラウマを語った。

159人犠牲…癒えぬ遺族の心の傷

2022年10月29日。ハロウィーンを控え、多くの人でにぎわっていたソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）で大規模な雑踏事故が起きた。狭い路地に集まった大勢の人たちが積み重なるように転倒し、日本人2人を含む159人が死亡した。その多くが圧死だった。（※関連死を含む）

事故からちょうど3年となる2025年10月29日。ソウルの中心部では政府主催の追悼式典が開かれた。

式に参加した遺族は「3年という時間、一日一日が長くて寂しくてつらい時間だった」「いつも『申し訳ない』という気持ち」「会って抱きしめて話をしたい」と、それぞれの3年間を振り返りながら決して忘れることのない家族への思いを口にした。

韓国政府は2025年10月、事故をめぐる調査結果を発表。被害拡大の要因として、事故現場に近い大統領府周辺で行われたデモに対応するため、梨泰院周辺の警備が不十分だったことを指摘した。

ただ遺族は、救助が遅れた原因調査が十分ではないとして追加調査を求めていて、真相究明を求める闘いはこれからも続きそうだ。

夢で「血まみれの現場に…自分の家族」

この3年間、癒えない心の傷を抱えて生きてきたのは遺族だけではない。あの日、凄惨な現場に駆けつけ救助活動に当たった多くの消防士たち。その中には今もトラウマを抱えながら日々の業務に当たる人たちがいる。

富川消防署 イ・ワンス消防士：

実は現場の音などは覚えていないんです。ある人が『来てください！来てください！この患者を受け入れてください！』と言ったところから覚えています。

ソウル近郊の消防署で救急隊員として働く、消防士のイ・ワンスさん36歳。3年前のあの日、同僚たちとともに梨泰院の雑踏事故現場で救助活動に当たった。

イ・ワンス消防士：

怖かったです。でも現場の状況や当時の感情を伝えなければと思い顔を上げました。本当に映画のような場面でした。スローがかかったように人々の行動が遅くなったように見えました。

元々は看護師として働いていたイ消防士。人が生死の狭間にある現場に長く立ち会ってきたこともあり、それまでは「助けられる人もいれば、そうでない人もいる」と割り切った心持ちで活動に当たっていたという。

しかし、梨泰院の現場は違った。

イ・ワンス消防士：

現場は、厳粛な葬儀場なのにみんながケラケラ笑っているような感じでした。非現実的だし、違和感もあるし、不気味でもあるし。その中で、すでに45分くらい応急処置で胸骨圧迫されたすごく痩せた20代前半の女性患者の心肺蘇生を行いました。胸の形が、小麦粉の生地がたたいて戻らないのと同じようにへこんでいました。すでにこの人の蘇生の可能性が高くないことが分かりました。その時から何かすごく無力感に襲われて。結末を知っているのに走り続けなければならないような感じで…。

大勢の傷病者。ハロウィーンの異様な熱気。懸命の措置もかなわず助からなかった女性。

そのときの衝撃と、抱いた無力感、絶望感が心の傷としてイ消防士に残り続けている。

イ・ワンス消防士：

女性は『救急隊員がいるのに、私はなぜこうならなければならないのか』と感じながら亡くなられたと思います。とても苦しかったと思います。それ以降、特に20代前半の痩せた女性の傷病者を見ると気になって、感情的になってしまいます。

事故の後は悪夢も続いた。

イ・ワンス消防士：

例えば、心肺蘇生法を一生懸命やっているのにAED＝自動体外式除細動器の電源が消える夢。現場が血まみれになっていて、患者の胸を圧迫しようとすると自分の家族だったという夢を見ます。『最近幸せだ』『出動できることも幸せだ』と言えるようになるまで1年半はかかりました。現場や出動内容によっては集中できなくなることがあるので、ちょっと様子がおかしかったら配慮してもらうという感じで、最近は仲間にたくさん助けてもらっています。

専門家は消防士の“継続的ケア必要”

韓国消防庁によると当時、事故現場では1316人の消防士が活動に当たった。今、課題となっているのが、この消防士たちの心のケアだ。

2025年の夏には、梨泰院事故で活動した消防士2人が立て続けに自ら命を絶ち、韓国社会に衝撃を与えた。亡くなった消防士の父親によると男性は事故現場での活動後、体重が激減し口数が減るなどの異変がみられ、2024年12月にはPTSD＝心的外傷後ストレス障害の診断を受けたという。

消防庁は事故直後から約1年間、現場で活動した職員を対象にしたカウンセリングを実施し約1割が病院で診療を受けた。しかし、時間の経過とともに積極的な支援は手薄になっていると指摘されていて専門家も継続的な心のケアの必要性を訴えている。

慶熙大学校精神健康医学科 ペク・ジョンウ教授：

トラウマは２〜３年過ぎた頃に現れます。特に消防、また警察のような救助に関わる人の場合には、新しいトラウマにぶつかったりして苦痛がさらに加わり累積します。トラウマにさらされる職業に対しては、より定期的な検診が必要です。勤務環境、文化、色々な点でより根本的な改善が必要だと考えます。

“うつ病”症状ある消防職員94％増加

近年、韓国では梨泰院事故だけでなく、2024年の年末に発生した飛行機事故や相次ぐ水害など多くの人の命が奪われる事故や災害が多発していて、救助活動に従事する職員の心理的負担が増していると指摘されている。

全国の消防署で毎年行われているメンタルヘルス調査によると、2020年から2024年までの5年間でPTSDの症状が見られた職員は64％増加し、うつ病の症状がある職員は94％増加した。

梨泰院事故をきっかけに「仕事に臨む態度を変え、より使命感を持つようになった」と語り、これからも救急の仕事を続けていこうと考えているイ消防士。インタビューの最後に率直な気持ちを打ち明けた。

イ・ワンス消防士：

生まれ変わったら 救急隊員はやらないと思います。つらかった時期から日常に復帰するのにとても長くかかったし、それをまた繰り返したくないんです。

梨泰院事故から3年。凄惨な現場で人命救助に当たる消防士たちの心と命をどう守るかが、今、改めて問われている。