米ＣＢＳスポーツ（電子版）は２日（日本時間３日）、「過去１０年のワールドシリーズ（ＷＳ）ランキング」を発表し、ドジャースが球団史上初のＷＳ連覇を達成した今年のドジャース対ブルージェイズは２位に入った。

「ブルージェイズは１９９３年第６戦のジョー・カーターの歴史的サヨナラ本塁打（で制して）以来の出場で、ドジャースが２０００年（のヤンキース）以来初の連覇を成し遂げた。このシリーズには深い歴史的背景があった」

同電子版はいくつかのポイントを指摘。「第２戦では山本由伸投手（２７）は完投勝利を挙げ、ＷＳでの完投は１５年の（ロイヤルズの）ジョニー・クエト以来初」の快投。ポストシーズン（ＰＳ）２試合連続完投となり、メジャー８年ぶりだった。

延長１８回で決着した第３戦で「大谷翔平投手（３１）は９度出塁する新記録を樹立」。２本塁打を含む４打数４安打３打点、４連続敬遠を含む５四球で複数本塁打、複数二塁打、複数四球もＰＳ史上初だった。

ブルージェイズの新人右腕イエサベージが「第５戦で新人記録となる１２奪三振を記録」したことなどを振り返り、「もちろん、これが全てではない。数々の名場面が生まれた素晴らしいシリーズ」で、「この２５年ＷＳが史上最高と主張する意見に全く異論はない」と述べた。

ちなみにＭＬＢ公式サイトの第７戦ＷＳランキングでは５位だった。

ドジャースがヤンキースを４勝１敗で下した２４は７位。４位は「サイン盗みスキャンダルがあった」アストロズが第６戦でドジャースを下し、球団史上初の世界一に輝いた１７年。３位はナショナルズが第７戦でアストロズを下し、初の頂点に立った１９年。

そして１位はカブスがインディアンズ（現ガーディアンズ）を第７戦で下し、１９０８年以来１０８年ぶりの世界一に輝き、「ビリー・ゴートの呪い」を解いた１６年が挙がった。