タレント村重杏奈（27）が、フジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（月曜午後8時）に出演。司会のアンガールズ田中卓志（49）に諭された。

今回は「全国有名中学最新入試検定」。中学受験をする小学6年生への問題に東大出身のゲストが挑戦。村重は男性ユニットNORD（ノール）の島太星（27）、KEY TO LITの猪狩蒼弥（23）とともに「おば科」で出演した。

生成AIの「I」とIT関連会社の「I」のそれぞれが、何のことかを答える問題で、村重は突然、「今の子たちって、これが問題なんですか。やってらんないね」とキレ気味に発言。続けて「本当の遊びを教えてやりたい」と言うと、出演者が爆笑した。

時事問題の前、司会のアンガールズ田中卓志（49）に向けて「先生！」と挙手。「今の社会の子どもたち、つまんないと思います」と発言し、「中学生で政治のこととかやっているって当たり前なんですか？」と質問した。田中が「知った方が社会を知れるから楽しいんじゃない？」と答えた。

田中に「何でもそうなのよ、結局。ゴルフとか番組見ていてもつまんないでしょ？」と聞かれると、村重は「はい」。さらに田中が「ゴルフをやると、異常に面白く感じるようになる。そういうもんなの。政治も自分が勉強した瞬間、うわっ、こういうことか、って分かってくる」。東大出身のゲストたちがうなずきながら聞く中、田中に「村重もそういうものを勉強したら」と言われた村重は、目を閉じながら「分かりました」。田中に「もうちょっと抵抗しろよ」と突っ込まれた。