嵐の櫻井翔（４３）が、３日夜放送の日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」に出演。グループのデビュー２６周年を祝福され、コメントした。

嵐は３日のデビュー日に、公式ファンクラブサイトで「生配信だヨ嵐会２０２５」を実施。メンバー全員での生配信は、２０２０年１２月３１日の活動休止前生配信ライブ以来、１７６８日ぶりとなった。

櫻井は「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」の月曜キャスターを務める。同日放送された番組の最後に、藤井貴彦アナウンサーから「１１月３日は嵐のデビュー２６周年ということですね。おめでとうございます」と祝福されると「ありがとうございます」と一礼。「今朝ですね、起きてスマートフォンを開きますと、ＳＮＳで『嵐２６周年おめでとう』という言葉がたくさん並んでいて、胸がじーんと温かくなりました」と頬をゆるめた。

また「今日１日、朝から５人でずっと一緒にいたんですけど。およそ５年近く普段一緒にいなくても、タイムカプセルを開けたようにというか、当時の感覚に一瞬で戻れました。そんな不思議な時間が、５人の空気感が懐かしく思いました」とメンバーらへの思いも吐露した。

さらに生放送を振り返って「ファンの方からたくさんコメントをいただきました。たくさんの方に支えてくださって、嵐は２６歳の誕生日を迎えることができたと感じるところです。これからも嵐をどうぞよろしくお願いいたします」と語った。