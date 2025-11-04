桃井かおり、手作り和食膳を披露「料亭レベル」「お皿のセンスまでプロ級」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の桃井かおりが11月4日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳大物女優「料亭レベル」手作り和食膳
◆桃井かおり、手作り和食膳を披露
桃井は「＃かおり飯」とハッシュタグを付けて、食卓の写真を投稿。トンカツのハラペーニョ大根おろしポン酢に茄子の煮浸し、茶碗蒸し、味噌汁、白ごはんなど健康的な和食が、色味の揃った小鉢やお椀に綺麗に並べられた食卓の様子を披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「料亭レベル」「美味しそう」「かおりさんの食卓、憧れます」「お皿のセンスまでプロ級」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
