平愛梨、美人姪っ子顔出しで「オーラすごい」「遺伝子最強」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/04】タレントの平愛梨が11月3日、自身のInstagramを更新。姪っ子との2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー日本代表の40歳妻「オーラすごい」美人姪っ子公開
平は、子ども達の運動会に訪れたことを報告した投稿で「姪っ子が付き添ってくれて本当によかった」とコメントし、姪っ子との2ショット写真を公開。2人ともダウンジャケットを着てピースサインを見せる仲睦まじい姿が写されている。
また、ストーリーズでも同写真に「＃平蓮奈」のハッシュタグとアカウントを添えて投稿。「思ったより寒くて体が冷えた！！そんな中、カオス達の姿をたくさん動画や写真撮ってくれて一緒にいてもらえて有り難かった」と感謝のメッセージを綴っている。
この投稿に、ファンからは「眩しい2人」「オーラすごい」「姪っ子さんも美人」「遺伝子最強」「仲良しで微笑ましい」「姉妹みたい」「素敵な関係性」といった声が上がっている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
