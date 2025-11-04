気温『10～15度』の日に“この1枚”！【ユニクロ】サラッと羽織れる「ライトアウター」

厚手のコートは必要ないけれど、何か羽織らないと肌寒い……。気温10～15度におすすめしたいのは、サラッと羽織ってサマになる【ユニクロ】の「ライトアウター」です。スポーティスタイルを楽しめるショートパーカや、オンにもオフにも使える高見えレザー調ジャケットなど、晩秋～初冬だけでなく、春先にも使えそうなライトアウターをご紹介します。

機能性も◎ サラッと羽織れるショートパーカ

【ユニクロ】「コットンブレンドショートパーカ」\4,990（税込）

一点投入でトレンドのスポーティスタイルを楽しめるパーカ。袖を絞ったバルーンスリーブやショート丈も旬度アップをサポート。裾のアジャスターを絞ってシルエットの変化も楽しめるため、気分やシーンに合わせてスタイリングできます。「小雨程度の水をはじく撥水加工」（公式オンラインストアより）とのことで、天気が不安定な日にも活躍しそうです。

秋冬コーデの1軍になりそうなベストセラー

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\3,990（税込）

公式オンラインストアで「暖かく、やわらかく、軽いフリース素材」と説明のあるカーディガンは、「ベストセラー」（公式オンラインストアより）とのことで、ユニクロのイチ押しアイテムのよう。レイヤードしやすいノーカラータイプなので、気温10～15度の日は羽織りとして、気温が一気に下がったらコートの下に着るミドラーとしても着回し可能。晩秋～春先まで、コーデの即戦力になりそうです。

コーデュロイ切り替えデザインがおしゃれなブルゾン

【ユニクロ】「ジップアップショートジャケット」\4,990（税込）

襟と折り返した袖口に使用したバイカラー配色のコーデュロイ素材が、おしゃれで可愛いジャケット。程よくハリのある生地が美シルエットも演出し、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。何かと便利なサイドポケット付きで、大きめの胸ポケットもコーデにいいアクセントを与えます。

オンオフ使える高見えレザー調ジャケット

【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」\6,990（税込・セール価格）

マットな光沢感で本格的な風合いを感じられる、レザー調素材を使用。コンパクトシルエット & 襟付きデザインできちんと見えするジャケットは、オンにもオフにも幅広いシーンに活躍しそう。「身頃の裏地は中綿入りのキルトで暖かい」（公式オンラインストアより）のだそうで、寒さ対策もバッチリできそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：mana.i