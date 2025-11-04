今日4日は、北海道から中国、四国にかけては晴れて、空気が乾燥しています。さいたま市や高知県南国市後免、愛知県豊橋市で最小湿度が20%台まで下がり、空気がカラカラに乾いています。この先も晴れる日が多く、空気が乾燥するでしょう。

広く晴天 空気がカラカラ

今日4日は、本州付近は移動性の高気圧に覆われています。北海道から中国、四国にかけて広く晴れて、空気が乾燥しています。





13時30分までの最小湿度は、さいたま市で28%、愛知県豊橋市で29%、高知県南国市後免で27%と20%台まで下がり、空気がカラカラに乾いています。東京都心でも36%と空気が乾燥しています。13時30分現在、関東から九州、奄美では乾燥注意報が発表されている地域があります。火の取り扱いにご注意ください。

空気の乾燥いつまで?

5日(水)は九州から関東では雲がかかり、沿岸部を中心に雨の降る所があるでしょう。ただ、空気が潤うほどの雨ではなさそうです。6日(木)から8日(土)はおおむね晴れて、空気が乾燥するでしょう。のどやお肌の保湿を心がけると良さそうです。朝晩を中心に冷えますので、感染症にもご注意ください。



9日(日)から10日(月)は九州から東海を中心に雨が降るでしょう。広く本降りの雨となり、空気が潤いそうです。

空気が乾燥 加湿する際のポイント

空気が乾燥する時は、上手に加湿をして、乗り切りたいものです。そこで、室内を加湿する際のポイントを、覚えておいてください。



＿端彰錣鮖箸辰燭蝓∪濯物や濡らしたタオルなどを室内に干したりして、適度な湿度を保ちましょう。室内の最適な湿度の目安は50〜60%です。湿度計を使うと簡単に湿度を計ることができますので、こまめにチェックするのが、おすすめです。加湿器を使った場合は、点検や清掃を定期的に行ってください。

◆ー柴發亮湘戮高くなると、窓ガラスが外気で冷やされ、結露しやすくなります。カビが発生する原因にもなりますので、結露したら、ふき取ってください。

鍋料理は、体の中から温まるだけでなく、様々な栄養を一度に摂取でき、水分もたっぷり取れます。また、鍋料理からの湯気によって、室内の湿度を上げる効果もあります。



なお、適度な湿度を保つには、加湿と換気を併用するよう、心がけてください。