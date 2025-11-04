玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売の「アイアップ」から、「どっとポーチ ケア ミッフィー」が登場！

タオルのふりしてコソッとポーチ、人気の「どっとポーチ」の新シリーズで、大容量＆取り外し可能ストラップが特徴です☆

アイアップ「どっとポーチ ケア ミッフィー」

発売日：2025年11月下旬ごろに全国で販売予定

サイズ：約W215×H310×D12mm（2つ折り）

材質：綿・ポリエステル

種類：全2種類（フェイス ピンク、くまちゃん グレー）

洗濯：水でやさしく手洗い、乾燥機不可

取扱店舗：アイアップ公式ショッピングサイト「パルデパ」など

遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を展開する「アイアップ」

アイアップから今回登場するのは、タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ（.POUCH）」から、要望が多かった“大きめサイズ”の新シリーズ「どっとポーチ ケア ミッフィー」です。

新シリーズ「どっとポーチ ケア」は、吸水性や洗濯可能なタオル素材を活かし、アイス枕カバーやおむつポーチ、トラベルポーチとしても活躍。

ストラップはスナップボタンで簡単に取り外しが可能。ベビーカーのハンドルや車のヘッドレストに吊り下げたり、手首に通して持ち運んだりと、使い勝手も抜群です。

かわいい「ミッフィー」の総柄デザインは、「フェイスピンク」と「くまちゃんグレー」の2色展開です。

おすすめの使い方

「アイス枕カバー」として使えば、タオルがずれずにノンストレス！

発熱時や寝苦しい夜も快適に過ごせます。

また、洗えて清潔＆ストラップ付きでスマートに使える「おむつポーチ」としてもおすすめです☆

濡れたものの収納も安心、大容量でミニ枕にもなる「トラベルポーチ」としても。

マルチに活躍してくれる、新しい「どっとポーチ」です！

おうちでもおでかけ先でも便利に使える、大きめサイズ＆取り外し可能なストラップ付のポーチ！

「どっとポーチ ケア ミッフィー」は、2025年11月下旬ごろより全国で販売予定です。

