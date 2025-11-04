5年ぶりに日本シリーズを制したソフトバンクが、ともにDeNAの先発ローテの軸を担ったアンソニー・ケイ（30）とジャクソン、さらに阪神のデュプランティエの総取りに乗り出すという。

【家庭の事情】DeNA1位・竹田祐 元プロアメフト選手の父が明かす“指名漏れ”で培われた胆力

3人はいずれも契約切れで、メジャー復帰の可能性がささやかれる中、阪神に15ゲーム差をつけられ、3位に沈んだ巨人も、左腕ケイの動向を注視している。

DeNA2年目の今季は、9勝6敗、リーグ2位の防御率1.74をマークした。巨人戦は2勝1敗、同2.12のGキラーでもあり、CSファーストステージ初戦で7回2失点と好投し、白星を挙げた。巨人はそのまま2連敗を喫し、シーズンが終了した。まさに天敵の一人だ。

先日のドラフトで巨人は、即戦力左腕の竹丸和幸（鷺宮製作所）を1位で指名。阿部監督は「うちは左の先発がいないからチャンス」と言った。入団3年目で左腕のエース格だったグリフィン（今季6勝1敗、防御率1.62。3年間で54試合18勝10敗、同2.57）は来季のメジャー復帰が濃厚。今季は先発陣の崩壊に泣いたこともあり、ソフトバンク以上に左投手をかき集めたい。そこで白羽の矢が立ったのが、今季年俸1億5500万円とお買い得でもあるケイなのだという。

「ケイを巡っては、DeNA残留、メジャー復帰、金満ソフトバンクの参戦で条件が跳ね上がることが予想されます。流出しそうなグリフィンの今季年俸は2億円だが、ソフトバンクのエース左腕のモイネロは10億円です。当然、ケイも代理人も足元を見てくる。2億円ではとても来てくれないでしょう。メジャーを含めたマネーゲームに発展しそうな雲行きです」（球界関係者）

来季、勝負の契約最終年を迎える阿部慎之助監督だが、巨人に勝ち目があるかどうか……。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは毎秋恒例の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2025年版）を鋭意準備中。本記事下部の【関連記事】には、これまでに公開した「DeNA編」をピックアップした。そこで明かされた選手たちの生い立ちや家族の支え、驚きの逸話の数々は、プロ野球ファンこそ必読だ。