岩手県花巻市で「女性の体と心の変化に寄り添う」ことを理念とするエステサロン『ボディバランス 蓮子の夢』は、2025年10月21日をもって開業1周年を迎えました。

これを記念し、1周年第2弾として、産後の体型崩れや更年期に伴う不調に悩む女性に向けた特別キャンペーンを2025年11月4日から12月20日まで実施します。

AI姿勢診断と専門痩身プログラムを組み合わせた「未来の健康と美しさ」を見据えた根本ケアが特別価格で提供されます！

ボディバランス 蓮子の夢「開業1周年記念！特別キャンペーン第2弾」

キャンペーン期間：2025年11月4日(火)〜12月20日(金)

店舗：ボディバランス 蓮子の夢 (岩手県花巻市)

2025年10月21日に開業1周年を迎えた『蓮子の夢』が、日頃の愛顧に感謝を込めて1周年記念キャンペーン第2弾を開催！

この1年間、『蓮子の夢』は、特に女性のライフステージにおけるデリケートな悩みに寄り添ってきました。

今回のキャンペーンは、産後の体型崩れや更年期に伴う不調に悩む女性に向けた、AI姿勢診断と専門痩身プログラムを組み合わせた特別プランです。

AI姿勢診断で「痩せない原因」を科学的に特定

『蓮子の夢』の痩身プログラムは、エステでは珍しいAI姿勢診断技術の導入から始まります。

姿勢の歪みをAIで正確に分析し、「なぜ痩せにくいのか」「なぜ不調が続くのか」を視覚的に説明！

歪みを整える施術と最新の痩身機器を組み合わせたオーダーメイドプログラムを実施するため、効果の持続性と体質改善に繋がります☆

(1) お腹の厚み・はみ肉改善！【1周年記念第2弾】

価格：13,000円→10,800円

時間：80分

限定：15名

30代後半から気になり始める「お腹の厚み」や「つかめるはみ肉」にアプローチ！

AI姿勢診断とストレッチの指導、「RF吸引」・「キャビテーション」・「SMN」でケアしてすっきりとしたお腹を目指します。

(2) ふりそで肉×背中すっきりケア！【1周年記念第2弾】

価格：17,000円→14,800円

時間：90分

限定：15名

年齢とともに気になる「振袖肉」や「背中の厚み」をケアするプランです。

AIの姿勢診断とストレッチ指導、「RF吸引」・「キャビテーション」・「SMN」でケアし、すっきりとした背中と二の腕のラインへ導きます。

(3) 全身のこり・歪みを整える全身メンテのマッサージ【1周年記念第2弾】

価格：11,600円→9,800円

限定：20名

ふとした習慣で気になり始める「全身のこり」「姿勢の崩れ」「疲れの抜けにくさ」に対応。

骨盤や首の歪みを整え、身体全体の巡りとバランスをケアします。

店舗情報

店舗名：ボディバランス 蓮子の夢(はすのゆめ)

所在地：岩手県花巻市西宮野目6地割236-11

営業時間：月〜金 10:00 - 18:00 / 土 10:00 - 15:00

定休日：日曜日・祝日

1周年を迎え、これからも花巻市の女性の健やかな美しさを支える「ライフステージの伴走者」としてサポートを続けていく『蓮子の夢』。

AI姿勢診断と根本ケアを体験できるお得なこの機会をお見逃しなく！

『ボディバランス 蓮子の夢』の「開業1周年記念！特別キャンペーン第2弾」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「未来の健康と美しさ」を見据えた根本ケアが特別価格で提供！ボディバランス 蓮子の夢「開業1周年記念！特別キャンペーン第2弾」 appeared first on Dtimes.