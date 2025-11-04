お笑いタレントの松嶋尚美（53）が3日深夜放送の「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。芸人の序列について語った。

この日はお笑いタレントのカンニング竹山とともに出演した松嶋は、番組冒頭、竹山に対し「ごめんな、タメ口で。でも同い年やからええやんね」と断った。2人は同じ1971年生まれながら、芸歴では竹山が1年先輩。その事実を知らなかったという竹山は「だって東京と大阪だし、俺はその前に福岡もいたから」と振り返った。

これに松嶋は「そやねん、なんかもううるさいねん、誰が先に入ったとかややこしいやん」と本音を吐露。「だからもう年齢で区切ればいいと思うねん」と提言すると、竹山も「俺も年齢でいいと思う」と賛同。「そうしないと、吉本さんとかでたまにおかしいのは、めちゃくちゃ年上だけど後輩で、下のヤツが上の人のことを呼び捨てにする。見てられないのよ」と打ち明けた。

竹山は「エド・はるみさんが入った時に、下の子が“おい、エド”とか言ってるのが見てられなかったのよ」と回想。「それはやっぱりダメよと。そこは年のほうがいいよと思ってて」と語っていた。