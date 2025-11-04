イオンモール幕張新都心にて『ポケモンGO』のリアル体験型イベント『ポケモン GO』メガとっくん！を開催！

「見つける」「つかまえる」「バトルする」を楽しめる、大人も子どもも夢中になれるイベントです☆

イオンモール幕張新都心『ポケモン GO』メガとっくん！

開催期間：2025年11月8日（土）〜11月24日（月）10:00〜21:00

※館内装飾、「GOスタンプラリー」、レイドジム設置は、2025年11月1日（土）〜2026年1月25日（日）10:00〜21:00

場所：イオンモール幕張新都心

イベント特設ページ：https://online-event.aeonmall.com/pokemon/

イオンモール幕張新都心にて、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』のリアル体験型イベント『ポケモン GO』メガとっくん！の開催が決定！

イオンモール内を舞台に、ポケモンを見つける「GOスタンプラリー」や、ポケモンをつかまえる「モンスターボールスロー」、ポケモンと「バトルする熱狂レイドタイム」などの、とっくんメニューを楽しめるリアル体験型イベントです。

イベントに先駆けて、2025年11月1日（土）からは様々なポケモンたちの装飾が館内を彩ります。

中にはメガシンカしたポケモンたちも。

イオンモール全体がポケモンたちと出会える特別な空間に変わるスペシャル企画です☆

メガとっくん！グッズをゲットして準備

配布期間：2025年11月8日（土）〜11月24日（月）の土日祝日（8、9、15、16、22、23、24日の7日間）

場所：グランドモール1F インフォメーション横、エキマエモール1F エキマエコート

まずは、各とっくんメニューの実施場所と「GOスタンプラリー」で使用する「ポケストップ」が記載されたフィールドマップを受け取ってとっくんの準備！

さらに、ピカチュウ・チコリータ・ポカブ・ワニノコのサンバイザーを無料でもらうことができます。

ポケモンを「見つける」とっくん：「GOスタンプラリー」

実施期間：2025年11月1日（土）〜2026年1月25日（日）10:00〜21:00

※ステッカーの配布は2025年11月8日（土）〜11月24日（月）の土日祝日（8、9、15、16、22、23、24日の7日間）各日10:00〜17:00

場所：イオンモール幕張新都心内

「GOスタンプラリー」とは、特定の「ポケストップ」を訪れて、その場でスタンプを集める、『ポケモン GO』のアクティビティです。

対象の「ポケストップ」の場所は館内に設置されたポケモンの標識が目印で、全部で4か所設置されています。

会場で配布されるマップを参考に、イオンモールを歩き回りながらあちこちに設置された「ポケストップ」を探し、ポケモンを見つける能力を鍛錬。

さらに、すべてのスタンプを集めるとゲーム内ではアイテムがもらえたり、ポケモンと出会えたりし、館内ではステッカーがもらえます。

ポケモンを「つかまえる」とっくん：モンスターボールスロー

実施期間：2025年11月8日（土）〜11月24日（月）の土日祝日（8、9、15、16、22、23、24日の7日間）各日10：00〜17:00

場所：エキマエモール1F エキマエコート

ポケモンたちの的にめがけて、モンスターボールを投げるとっくん。

遠くの的ほど当てるのが難しくなり、つかまえる能力を試すことが可能です

多くの的に命中させることができた方はステッカーがもらえます。

ポケモンと「バトルする」とっくん：熱狂レイドタイム

実施期間：2025年11月1日（土）〜2026年1月25日（日）10:00〜21:00

※MC付きスケジュールレイドバトルは2025年11月8日（土）〜11月24日（月）の土日祝日（8、9、15、16、22、23、24日の7日間）の各11:00〜/14:00〜/16:00〜

場所：グランドモール 1F インフォメーションコート

ほかのトレーナーと協力して、強力な「ボスポケモン」とのバトルをする『ポケモンGO』アプリと連動した「レイドバトル」

熱狂レイドタイムのアナウンスが聞こえたら、グランドモール 1階の広場に集合し、強力な「ボスポケモン」に挑むことができます。

さらに、イベント期間中の土日祝には、「レイドバトル」を盛り上げるMCが登場し、会場全体を熱狂の渦に巻き込みます。

「イオンモール沖縄ライカム」でも開催

期間：2025年11月15日（土）・11月16日（日）

場所：イオンモール沖縄ライカム

イオンモール幕張新都心と同様のリアル体験型イベントを開催。

ポケモンを「見つける」「GOスタンプラリー」や、ポケモンを「つかまえる」モンスターボールスローなど、様々なメガとっくん！メニューを楽しめます。

また、巨大装飾などイオンモール幕張新都心とは異なる装飾も登場します。

『Pokémon GO』について

対応OS：iOS/Android

※端末やOSのバージョンによっては、プレイできない場合があります

販売価格：基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり。

発売元：Niantic, Inc.

開発元：Niantic, Inc.

『Pokémon GO』公式サイト：https://www.pokemongo.jp/

『Pokémon GO』公式 X アカウント：https://twitter.com/PokemonGOAppJP

『Pokémon GO』は株式会社ポケモンとナイアンティックによって共同開発されたスマートフォン向け位置情報ゲームアプリです。

2016年7月6日に米などでリリース後、2016年7月22日に日本でリリース。

現在、世界 160 以上の国と地域で展開しており、10億以上ダウンロードされています。

見つけて・つかまえて・バトルする『ポケモン GO』をリアルに体験できるイベント！

『ポケモン GO』メガとっくん！は、2025年11月8日（土）から11月24日（月）までイオンモール幕張新都心で、2025年11月15日（土）・11月16日（日）にイオンモール沖縄ライカムで開催です。

©2025 Niantic, Inc.

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

