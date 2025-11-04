◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 NTT東日本4―1TDK（2025年11月4日 京セラD）

接戦にケリをつける会心の一打だった。1―1の同点で迎えた9回1死一、二塁。保坂がTDK2番手・小島の初球、141キロのストレートをフルスイングでとらえた。左中間フェンスを直撃する決勝の2点二塁打がチームを2年連続の初戦突破に導いた。

「ほぼ会心の当たりでした。守備が苦しすぎて。毎回ランナー背負って、毎回ピンチを作る中で、ピッチャーが粘って投げてくれていた。ロースコアはあると試合前から思っていたけど、想像以上でした」

リードでも5投手を引っ張り、1失点で踏ん張った背番号29。TDKの強力投手陣相手に8回までわずか2安打に封じられた。その一方で、2回から6回まで毎回得点圏に走者を背負う劣勢を強いられていた。主将で代表決定戦でも4番をつとめていた向山を「コンディション不良」（北道監督）」で欠く布陣。それでも保坂は「誰が出てもウチの野球をやるのがモットー。いてもいなくてもやることは変わらない、と整理して試合に入れた」と胸を張った。

夏の都市対抗への出場がかなわなかっただけに、今大会への意気込みはこれまで以上に強いものがある。

「チームとして寂しい1年間だっただけに、それを取り返すつもりで、日本一という目標を掲げてきた。その初戦を取れてホッとしています」

代表決定戦の7番から打順を一つ上げて臨んだ初戦での大仕事。「チーム事情もあるんでしょうけど、ポジティブに打席に入れる。楽しませてもらってます」

不敵に笑った29歳。3年前の準優勝チームがここから乗っていきそうだ。