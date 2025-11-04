MLBは日本時間4日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出するMVP候補者を発表。両リーグそれぞれからファイナリスト3名が明かされ、4度目の受賞へ期待がかかるドジャース・大谷翔平選手の名前もあがりました。

大谷選手は前年、3度目のMVPに選出。これは2年連続となる満票での選出となりました。今季は右肘手術を終えてからの“投打二刀流”として復帰。打者としては、158試合で172安打・55本塁打を放ち打率.282をマーク。20盗塁も記録しました。投手としては14試合に先発登板し、1勝1敗で防御率2.87をマークしました。

MVPの選考対象とはならないものの、ポストシーズンでも躍動を見せた大谷選手。リーグ優勝を決めたブリュワーズとの第4戦では、投げては7回途中無失点10奪三振、打っては3打数3安打3本塁打と投打の二刀流としての真骨頂を見せつけました。

大谷選手と同一リーグでMVPの座を争っているのは、フィリーズのカイル・シュワバー選手と、メッツのフアン・ソト選手。シュワバー選手は162試合で145安打・56本塁打、打率.240をマーク。先日、大谷選手をしのぎ選手間投票MVPを獲得しました。ソト選手は160試合で152安打・43本塁打、打率.263をマークしています。

一方ア・リーグでは、キャッチャーの歴代記録、スイッチヒッターの歴代記録、球団記録を塗り替える「60本塁打」を記録したマリナーズのカル・ローリーが選出。ローリー選手は大谷選手をしのぎ、両リーグ通じてただ1人が選ばれる選手間投票MVPに選出されています。

ローリー選手の対抗馬として注目は、昨年のア・リーグMVP受賞者であるヤンキースのアーロン・ジャッジ選手。今季も152試合で179安打・53本塁打、打率.331と躍動を見せ、自身初の首位打者も獲得しています。また、ガーディアンズのホセ・ラミレス選手の名前もあがっています。

【2025年のMVP候補】

▼ナ・リーグ

大谷翔平(ドジャース)

カイル・シュワバー(フィリーズ)

フアン・ソト(メッツ）

▼ア・リーグカル・ローリー(マリナーズ)アーロン・ジャッジ(ヤンキース)ホセ・ラミレス(ガーディアンズ）